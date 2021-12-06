趙家賢被咬甩耳案　辯方陳辭指被告只攜生果刀　非Rambo用的刀

時任區議員趙家賢前年疑遭人咬甩部份左耳案，今（6日）在高等法院進行結案陳詞。控方指被告聲稱案發時腦內一片空白的說法，可以是有罪人士的避難所。辯方卻強調，控方盤問未能排除被告的說法，又指被告背包藏有的，只是普通生果刀，而非Rambo(電影《第一滴血》的男主角藍保)使用的刀。法官明天將開始引導陪審團，陪審團將會本周三（8日）退庭商議。



被告傷及3人並無爭議

控方先作陳詞，就3項有意圖傷人罪，案中不爭議被告陳真(51歲)非法惡意傷害三名事主溫浩倫、梁碧琪和趙家賢，案中最大爭議，為被告是否有意圖令3人的身體受嚴重傷害。

閉路電視未見被告神志不清

控方指，被告在案中唯一的解釋，為他在案發日曾飲酒，案中被拉扯和背部被襲，之後腦內一片空白。控方指，「腦內一片空白」可以是有罪人士的避難所。惟控方指，從閉路電視片段所見，被告案發前未見有神志不清的情況。

控方主要證人供詞及案發經過。(詳看下圖)

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辯方專家可靠性偏低

控方續指，辯方的精神科專家黃以謙曾指，被告案發時受「酒精醺醉病」影響，之後又改稱被告是受「急性酒精中毒」影響。黃的證供180度改變，可見他的證據的份量和可靠性比較低。

辯方指被告是住家男人只顧賺錢

辯方陳詞時著陪審團要從控方觀點考慮外，亦需從被告的觀點和角度，審視案中證據。辯方形容被告是「住家男人」，只顧賺錢，不理會外間發生的事，包括政局，而且來港11、12年都奉公守法。

辯方續指，被告行使其言論自由，講出「光復台灣」，但他當時勢孤力弱，現場示威人士眾多。辯方指，被告當時怎可能懷有意圖令3名事主的身體受嚴重傷害。

指被告咬趙耳朵時並無意識

對於被告腦內一片空白的說法，辯方指控方的盤問，未能排除被告的說法。辯方指，若被告當時腦內一片空白，「唔知自己做乜」，沒有自控能力，又怎可能有令3名事主身體受嚴重傷害的意圖。對於控方指被告咬趙的耳朵，可證明被告當時是有意識，辯方強調屬荒謬，並強調被告咬耳朵時沒有意識。

藏有的僅是生果刀

辯方又指，被告的背包藏刀，但只是普通生果刀，而非Rambo(電影《第一滴血》的男主角藍保)使用的刀，而被告已解釋背包藏刀，是因行山時削果皮用。

被告陳真(51歲)，被控3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪。控罪指他於2019年11月3日，在太古城中心外意圖使溫浩倫、梁碧琪和趙家賢的身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他們；及於同日同地襲擊梁瑩瑩。其中事主溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

案件編號：HCCC204/2020