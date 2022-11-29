疫情．最新｜單日確診維持近8000宗水平 盧寵茂：最近有升溫跡象
撰文：黃煦緻 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 何瑞芬 梁晉穎 江麗盈 鄧康翹
出版：更新：
新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（28日）新增宗確診7,793宗個案，仍維8,000宗水平。醫務衞生局局長盧寵茂表示，疫情最近是有升溫的跡象，最近染疫人數和死亡數字都有上升的趨勢，重症人數和死亡數字都有上升的趨勢，並提到最近天氣開始轉涼，感染數字上升，同時對醫療系統構成一定壓力。
昨日疫情概要：
-增7,793宗確診，較昨日下跌2.99%。
-輸入個案為605宗，佔整體個案比率7.76%；相比同日17,736名機場入境人數，比率則為3.41%，七日平均比率是4.08%。
-新增26名患者死亡，7日平均死亡率0.186%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,718人。
-累計2,721人留院，其中322人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別9及12宗。
▼11月28日 盧寵茂指疫情最近升溫▼
▼11月28日 中環有約40人拿白紙悼念新疆大火死者▼
+19
▼11月28日 中大約60人拿白紙悼念新疆大火死者▼
+12
▼11月24日 每周疫情記者會▼
+1
▼11月23日 車公誕市場攤位競投▼
+4
▼11月22日 泰國旅行團訪港最後一日到荃灣打邊爐▼
+39
盧寵茂：醫療復常尤其重要 拒評內地防疫示威：須考慮多種因素每周疫情｜上周確診多七千宗 死亡患者逾27% 7日平均死亡率相若增7793人確診 多26人死創七個月新高 七日平均死亡率維持低位疫情｜西安曲江新區新規：市民可查看採樣人員核酸檢測結果疫情｜多地核酸檢測新規定 廣州7區長期居家者可不參加全員檢測疫情｜明日起 烏魯木齊恢復公共交通及低風險區商超、餐廳等營運