疫情．最新｜單日確診維持近8000宗水平　盧寵茂：最近有升溫跡象

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（28日）新增宗確診7,793宗個案，仍維8,000宗水平。醫務衞生局局長盧寵茂表示，疫情最近是有升溫的跡象，最近染疫人數和死亡數字都有上升的趨勢，重症人數和死亡數字都有上升的趨勢，並提到最近天氣開始轉涼，感染數字上升，同時對醫療系統構成一定壓力。



昨日疫情概要：

-增7,793宗確診，較昨日下跌2.99%。

-輸入個案為605宗，佔整體個案比率7.76%；相比同日17,736名機場入境人數，比率則為3.41%，七日平均比率是4.08%。

-新增26名患者死亡，7日平均死亡率0.186%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,718人。

-累計2,721人留院，其中322人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別9及12宗。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.17，即一名患者可傳染多於一人，趨勢傾向「平台期」。（港大醫學院圖片）

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