居屋2023｜推售9154個單位涉6屋苑　最平149萬上車　年中接受申請

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋最快人中接受申請，消息指，房委會擬推出六個屋苑，合共9154個單位，是復建居屋以來最多的一次，分別是觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，以市價62折發售，售價由149萬元至494萬元。最平單位在朗天苑，而樓王單位則在啟悅苑。

新一期居屋最快於年中接受申請，今年第四季攪珠，明年初才揀樓。



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九龍區內單位逾5500伙

消息指，房委會決定今年中推售新一期居屋，分佈元朗、觀塘及啟德三個地區，合共六個屋苑，分別是觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，合共提供9,154個單位，擬以62折發售，售價介乎149萬元至494萬元。

其中，「供應大戶」是來自觀塘安達臣道的三個屋苑，即安楹苑、安樺苑、安麗苑，合共提供3510個單位，而啟德啟悅苑亦有2046個單位，換言之，來自九龍市區的單位佔今次新居屋的六成，是復建居屋後少見。至於屯門兆翠苑提供518伙、元朗朗天苑就有3080伙。

值得注意是，今次各個屋苑的最細面積單位，大約是280呎左右，相信大部份都可間出一房，回應社會對資助出售房屋不應變成「納米樓」的訴求，而面積最大單位是兆翠苑的518呎單位。

摩天居屋入場費最平

新一期居屋會以市價62折定價，售價最平單位在朗天苑，售價149萬元。朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可遠52層，是本港少有的「摩天居屋」。以綠表買家只需付5%首期計算，只需7.45萬元便可上車，入住罕見的摩天居屋。

至於最貴的「樓王」單位，繼續由啟德區內的啟悅苑登上「寶座」，最貴單位售價494萬元，即使綠表買家，仍要24.7萬元首期才能「登頂」，倘由白表買家購買，首期以樓價一成計需付49.4萬元。

預留900個單位予單身申請者

消息指，新一期居屋綠、白表比例維持在40:60，而當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成的單位，作為單身申請人士的配額，即綠表單身人士會有360個配額，而白表單身人士則540個配額。

至於「家有長者」的核心家庭申請者，則會預留2700個單位，換言之，餘下5554個單位，由一般家庭購買。