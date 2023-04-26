32%港人屬肥胖　近三成人有高血壓　中年人患心血管病風險逾11%

衞生署發表2020-22年度人口健康調查報告，經抽查後本港有22%市民在體格檢查後屬於「超重」，32.6%的市民更屬於「肥胖」。而檢查後，有29.5%的市民更出現患高血壓的情況。衞生署亦預測，在30至74歲人士中，未來10年內患上心血管疾病的平均風險為11.4%，即每1,000名該年齡組別人士中，可能會有114人在未來10年內患上心臟病。

衞生署指，市民應實行健康的生活方式，例如進行足夠的體能活動、均衡飲食、保持健康體重、不吸煙和避免飲酒；而慢性疾病患者應定期由醫護人員跟進病情，以便及早發現疾病和處理。



衞生署於2020年11月至2022年2月期間，調查訪問超過16,000名15歲或以上的市民，涉及超過7,400個家庭住戶，當中超過2,000名受訪者進一步完成身體檢查。

署方分析上述的身體檢查結果，發現「超重」（即體重指標BMI≥23)，佔22%，而「肥胖」（即體重指標BMI≥250)，佔32.6%。其中，男性超重或肥胖的比率高於女性，19.7%女性屬超重、26.4%女性屬於肥胖；而男性經體檢評為超重的佔24.6%，肥胖更達39.4%。

倘計及「中央肥胖」，以腰圍定義的話，即男士腰圍大於90厘米、女士大於80厘米，女性中央肥胖的比率為38.7%，稍高於男性的36.8%。如果以腰臀比例為定義，即男士≥ 0.90、女性≥0.85，結果是39.9%的男性屬中央肥胖，稍高於35.4%的女性。

衞生署亦發現，29.5%市民患高血壓、8.5%有糖尿病、51.9%患高膽固醇血症，83.9%市民是高鹽飲食（即高於世界衞生組織建議每日攝取量少於5克的上限），而90.9%市民鉀攝取量不足（低於世衞建議每日攝取量至少3.5克）。

衞生署強調，超重和肥胖是患上糖尿病、高血壓和癌症等常見非傳染病的風險因素，而超重及肥胖的情況加劇，可能與2020-22年度人口健康調查第一部分報告中，市民體能活動不足的情況顯著上升有關。

衞生署又指，超重、體能活動不足、高鹽飲食和與進食蔬果量不足相關的鉀攝取量不足，均會導致高血壓。在高血壓的患者中，超過40%的人不知道自己患有高血壓，直至進行調查的身體檢查才發現，而類似情況亦出現在其他心血管的風險因素，例如分別有36%和70%的糖尿病和高膽固醇血症患者不知道自己的情況。

當局亦根據「Framingham風險模型」，預測患上心血管疾病的風險，包括冠狀動脈心臟病、中風、周邊動脈血管疾病和心臟衰竭。在30至74歲人士中，未來10年內患上心血管疾病的平均風險為11.4%，即每1,000名該年齡組別人士中，可能會有114人在未來10年內患上前述的心血管疾病。

衞生署發言人說，進行足夠的體能活動、均衡飲食（包括進食足夠的水果和蔬菜）、保持健康體重、不吸煙和避免飲酒，都有助減低健康風險，而慢性疾病患者應定期由醫護人員跟進病情，市民在有需要時盡快求醫作健康評估，以便及早發現疾病和處理。