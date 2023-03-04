世界肥胖日｜本港每兩名成人有一人肥胖疫下更嚴重　籲做體能活動

每年3月4日是「世界肥胖日」，今年的主題為「改變觀點：讓我們談論肥胖」，衞生署今（4日）呼籲市民響應一年一度的「世界肥胖日」，指出香港約每兩個成年人中，便有一人的體重指標被界定為超重或肥胖，港人肥胖問題在新冠疫情期間，轉趨嚴重。

根據政府調查顯示，去年中小學生的超重（肥胖）檢測率，亦較疫情前增逾兩成，估計與疫情及社交距離措施有關。署方指，攝取熱量多於消耗便會肥胖，建議市民應保持均衡飲食、避免飲酒、多做體能活動，以及減少久坐的時間。



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本港約一半成年人超重或肥胖

衞生署介紹指，世界肥胖日始於2015年，由2020年起定為每年3月4日，為促進和支持可協助人們保持健康體重，及解決全球肥胖危機的實際行動。今年主題為「改變觀點：讓我們談論肥胖」。

衞生署呼籲市民響應世界肥胖日，指肥胖為多項慢性疾病的主要風險，包括高血壓、心臟病、中風、糖尿病、癌症、肌肉骨骼疾病及睡眠窒息症。署方指，本港約兩名成年人中，便有一人的體重指標，被界定為超重或肥胖，認為新冠疫情致市民體能活動減少、飲食習慣改變，估計超重和肥胖問題更趨嚴重。

本港中小學生在疫情後超重檢測率均上升約兩成。（資料圖片）

近1/4成年人能活動量不足 估計與疫情有關

衞生署以學生為例，在疫情前的2018/19學年，小學及中學生的超重檢測率（包括肥胖），分別錄得約18%及20%，直至2021/2022學年則上升至約21%及22%。署方認為月，學校停課、網上授課、體能活動減少，及屏幕時間增多，均額外增加超重及肥胖的風險。

衞生署2020至2022年度人口健康調查報告指出，18歲或以上市民有接近四分一，參與體能活動量不足，相較以往的人口健康調查，體能活動不足顯著上升，部份原因可能與新冠疫情及社交距離措施有關。至於15歲或以上的市民當中，有近98%表示每日進食水果及蔬菜量不足，即平均每日少於五份。

（衞生署圖片）

衞生署籲港人多步行 實踐健康生活

衞生署強調，實踐健康生活可減低肥胖的風險，當攝取熱量多於消耗，肥胖的情況則會出現。為達至健康體重，市民應保持均衡飲食、避免飲酒、多做體能活動，以及減少久坐的時間。

衞生署又指，一直致力遏止肥胖率上升，例如鼓勵食肆支持「星級有營食肆」，並提供較健康菜式，並聯同相關政府部門及不同公私營機構，開展「幼營喜動校園計劃」和「健康飲食在校園」，亦在去年舉辦以「日行萬步」為主題的宣傳活動。