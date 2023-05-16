飲茶拎點心紙需另收$2犯眾怒　彩福管理層致歉：已取消收費

不少食肆轉用二維碼（QR Code）由顧客自行落單，多名市民投訴彩福婚宴集團向要求使用點心紙落單的茶客收取兩元服務費，惹來爭議。彩福婚宴集團董事總經理何健回覆查詢時指，去年底因人手不足，及考慮到市民逐步適應手機應用，亦冀對環保出一分力，遂實行手機點餐新安排。

他說，但反應不似預期，無助紓緩工作量，公司遂決定收取服務費，盼鼓勵客人嘗試以手機落單。何健向受影響的食客致歉，又表明知悉點心紙收費的做法引來迴響，已於上月起取消，強調公司願意聽取客人意見，不斷改進服務質素。



+ 1

4年前已試用手機點餐

何健提到，集團早於四年前試行以手機二維碼點餐，惟因當時未流行，遂決定取消。由於人手不足及招聘困難，且因疫情關係，市民對應用智能手機的適應力已增強，「疫情時要用安心出行，手機做會員亦都係趨勢」，加上點心紙並不環保，「每日都要一大堆紙」，遂於去年底決定重推手機點餐安排，認為可節省人手、加快效率及逐步無紙化。

他續說，新安排甫推出後，有客人反映不擅以手機落單，要求以點手紙人手落單，「但之後發現就算係年輕嘅客人，都會選擇用點心紙」，工作量不減反增。他說，公司隨後經商討後，決定收取兩元服務費，以鼓勵客人以手機點餐。

年輕人也會用點心紙 長者願學手機落單

何健表示，知悉相關安排引起迴響，上月起已取消索取點心紙的服務費，「一路都有因應客人意見推動政策。依家客人嚟飲茶，唔識用會教佢，如無智能手機或網絡，職員都可以代為落單。」

他指，明白推行新事物時均有好壞，亦會有支持及反對聲音。他又分享道，自手機落單新安排後，有客人明顯不接受，但亦有長者踴躍接受新事物，「我話我哋教你丫，佢話好啊。一教佢都係用咗幾分鐘，第二日再嚟飲茶已經識自己落單，仲講咗句『咁簡單嘅』。」

彩福婚宴集團董事總經理何健向受影響食客致歉。（資料圖片／影片截圖）

市民致電電台投訴額外收費

食肆以二維碼（QR Code）落單大行其道，消委會昨日（15日）公布指，涉及的投訴屢見不鮮，今年首季接獲關於食肆二維碼落單投訴錄得333宗，收費爭議佔103宗。有市民於網上投訴指，有酒樓集團要求茶客以手機掃二維碼落單，惟鄰座長者不擅操作，遂向侍應索取點心紙，惟對方即指需額外收費，長者們聞言後唯有離去。

另一食客三天前亦於網上投訴同一集團另一分店，指酒樓全面轉用二維碼落單後，對長者非常不便，侍應亦無提供任何協助，「強迫人哋做啲唔識做嘅嘢，但又唔教人地喎，又想收錢，搵咗幾個侍應，都唔肯幫手，經理又唔理服務慢」，直言「該酒樓服務態度超差，永世唔會再去。」