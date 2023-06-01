初選案｜辯方爭議吳政亨未涉及初選 官問知情能否當成共謀者

民主派初選案今（1日）午續處理「共謀者原則」爭議，代表被告吳政亨的律師指，吳只發起「三頭三不投」聯署，旨在確保參選人信守初選結果，他從來沒有就涉案，亦未有就「無差別否決財政預算案」的協議表態。法官陳慶偉卻指，如果三位主審法官串謀搶劫銀行，他私底下要求秘書安排逃走車輛，秘書未必知悉其他兩名法官參與，但知道搶劫計劃的存在，他能否被當作共謀者？律師回應指，單是知悉計劃為由不能入罪，儘管吳知悉協議內容，也沒有證據顯示他參與其中。



辯論筆記不一定代表當事人想法

庭上透露，控方主要依賴參選人提交的初選提名表格、出席協調會議的日子，以及個別被告於初選論壇的辯論筆記等，證明他們是共謀者。代表黃碧雲及林卓廷的大律師沈士文指，這些文件並無列明協議內容，或顯示參選人已經達成協議，辯論筆記也未必反映當事人的想法。法官陳仲衡就指，控方認為法庭應該綜合考慮上述證供。沈卻形容這是控方「最後後路（fallback position）」，法庭不應採納。

公民黨以黨名義簽墨落無悔聲明書

控方以公民黨曾簽署〈墨落無悔〉聲明為由，推斷參選成員均為共謀者，法官李運騰問到，公民黨簽署聲明，可能是經過內部投票大比數通過，不能代表全部黨員的立場，但能否以此推斷所有參選黨員同意聲明內容？代表鄭達鴻及梁國雄的大律師黃宇逸稱，所有人以個人名義簽署聲明，唯獨公民黨是以黨的名義簽署，認為「這背後必定有原因」，不能單以此證明當時為黨員的鄭必然同意聲明內容，黃強調：「他們只是政客發表的參選政言。」

鄒家成爭議證指雖指他曾在協調會討論否決權，但最終沒有投票議決。(資料圖片)

鄒家成質疑新東爭議最終未議決

代表鄒家成的大律師陳世傑稱，控方依賴趙家賢證供，指鄒曾在新界東協調會議中，與其他與會者「激烈」討論運用否決權，並要求投票議決，惟最終未能成事。法官李運騰質疑，此舉反映鄒有意與戴共謀，而一項串謀協議只需兩人達成共識便可，假設戴是其中一名共謀者，「任何人加入他，那就行了。」

吳政亨只是想確保參選人遵守初選結果

代表吳政亨和余慧明的律師石書銘則指，吳與戴之間的訊息，不能顯示他們同意舉辦35+計劃，共同目的在於否決財案，充其量只能說吳發起「三頭三不投」聯署，是要確保參選人遵守初選結果。即使吳、戴之間存在協議，也不是涉案協議。

石之後呈上吳以「李伯盧」名義在獨立媒體刊登的文章《立會有初選啦！但有無約束力？睇你簽唔簽名》，內文雖提到戴受訪時透露，「五區候選人都同意簽署協議書『會（積極）運用』基本法賦予權力」，但吳在文中只表達他對於參選人會否遵守承諾的關注，沒有就否決權表態。

未有證據顯示吳參與合謀計劃

法官陳慶偉以串謀搶劫的例子作類比，把自己喻為戴，他的秘書是吳，假設在席三位法官串謀搶劫銀行，而他本人私底下要求秘書協助安排逃走車輛，秘書知悉搶劫計劃，但不知道另外兩位法官的參與，他能否被當作是共謀者？石表示，單以秘書知悉搶劫計劃並不能構成有罪，重點是他支持（subscribe to）這個共同目的，並有主觀意圖參與串謀計劃。在本案中，儘管吳知悉協議內容，也沒有證據顯示他參與。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

+ 11

16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

+ 26

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

+ 11

案件編號：HCCC 69/2022