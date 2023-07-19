初選案｜何桂藍稱參選是想把社運精神帶入選舉　無預期會進入議會

民主派初選案今（19日）於西九龍法院（暫代高等法院）續審，有「立場姐姐」之稱的何桂藍繼續作供。她承認屬抗爭派，但不認為其選民比較「黃」，更稱她在連登討論區也曾遭恨批，更被指稱是「小麗老母2.0」。何又稱，她在2019年的社會運動後，不想再做記者，但想運動延續下去，便想到參與初選，把這場社會運動的精神帶入選舉，她又強調只是帶入選舉而非議會，因她無預期會進入議會。



何桂藍稱她參選只為想把社運精神帶入選舉，並無預期會進入議會。(資料圖片)

立會過半會引發危或機要視乎當權者反應

何桂藍談及戴耀廷稱民主派取得立會過半的主張時，同意這屬「憲制武器」，但因民主派在立會過半從未在港發生，它能引發的是危或機，要視乎當權者反應。至於是否「大殺傷力武器」，何稱若有幾百萬人反對中央，對中央來說便是好大殺傷力，在此情況下，她亦會同意是「大傷力武器」。

抗爭派可與政府談判

何亦自認是抗爭派，又指這派在2020年5月後才出現，該派有4個特點，包括：1)該派的人必須承認，2020年的立法會無法落實政策倡議，故他們不會向選民承諾：「你選我入去，我會做啲乜」，2)該派的人不會因擔心被DQ而不做認為屬合理的事：3)會盡責審議每項議案；4)可以和政府談判。

不認同其選民較黃

何又否認其選民比較「黃」，並認為應是相反，她透露曾在連登討論區被稱為「OMDB 2.0」，即是「over my dead body，啫係楊岳橋」，亦有人稱她為「小麗老母2.0」，她說罷引來一陣笑聲。何以後解釋，這稱呼是指有「小麗老師」之稱的劉小麗。法官李運騰便問，當時有人覺得她似楊岳橋，亦有人覺得似劉小麗？何桂藍說：「唔係評論佢兩位。」但她覺當時在連登被恨批，但初選時她卻在被視為本土派票倉的將軍澳取得不少選票，故認為無法道出投票給她的2.6萬人是誰，只能旁敲側擊地估計。

想透過選舉推動社會運動

何續說，她在2019年12月時打算放棄記者的工作，並想在社會運動中「搵個崗位去做」。她原先有意支援被捕人士，但於2020年1、2月時，便考慮參選立法會。她續稱，若要令運動獲得授權，就需要參加立法會選舉，同時，政府亦須回應立法會選舉的結果，而至同年3、4月時，該場運動的多條路線都停滯不前。

何又稱，每次立法會選舉，焦點都變成「跑馬仔」，集中在議席數目。何不想2020年的立會選舉，議會路線會凌駕該場社會運動，故希望透過立法會選舉推動這場運動。

因立法會解決不了問題市民才上街

何又不認同把街頭運動帶入議會的說法，並指香港民主運動的問題，是把注意力集中在立法會。該場社會運動的起源，是立法會不能解決一些問題，市民才上街。若把街頭運動帶入議會，會消散運動的能量。

強調把社運精神帶入選舉而非議會

她又解釋，她選擇「空降」新東參選，因那區向來較重政治辯論，亦較適合像她這類提倡單一議題的參選人(single issue candidate)。她希望把該場運動的精神帶入議會，不會強調地區議題。法官陳慶偉問她甚麼是運動的精神。何稱包括利用其位置，演繹「攬炒」、兄弟爬山、去中心化等。她又強調，是把精神帶入立會選舉而不是議會，因她無預期能進入議會。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)