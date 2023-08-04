初選案｜提議直說會否決財案遭民主黨反對　鄒家成問：你哋瞓醒未

民主派初選案續審，鄒家成今午（4日）繼續作供，並提到他在初選協調會上，曾因為使用「會運用」或「積極運用」權力否決預算案的字眼爭辯，他認為用子不應模稜兩可，遂動議改為「會運用」，但遭會議主持冷待，民主黨代表亦反對，並稱這樣會令他們失去「中產票」及「淺藍票」。鄒稱他當時質疑，為何經歷過2019年社會事件後，仍能說出這番話，並在會上反問他們：「你哋瞓醒未？」



鄒家成認為不應用模稜兩可說法，動議用「會利用」權力否決預算案。(張浩維攝)

指會議主持才是令討論變激烈

鄒家成稱，新東第二場協調會議於2020年5月舉行，約有30多人參加，戴耀廷在會上提出「會積極運用」基本法權力， 包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求，並補充說：「即係可以投可以唔投。」鄒遂提出動議，認為應該用「會運用」而不是「會積極運用」，但被會議主持程張迎敷衍對待。鄒說：「我覺得佢hea緊我⋯程張迎先生主持會議嘅方式，先係令到討論開始激烈嘅原因。」

官問鄒是否被焫著

法官陳仲衡問，鄒是否因為程而被「焫著（ignited）」？庭上眾人大笑，鄒回答：「少少啦。」法官陳慶偉則指：「你看，他當時很年輕，這是能理解的。」

鄒續指，當時他開始解釋其動議，並向戴說：「唔洗你講 ，我夠知道作為立法會議員，可以否決可以唔否決啦，我哋唔應該用一啲咁模稜兩可嘅字眼。既然五大訴求咁清晰，政府冇係budget（財案）回應，咁咪投否決囉。」

鄒家成稱坐監後才知陳寶瑩（圖)的樣貌。（資料圖片）

鄒稱坐監後才知陳寶瑩樣貌

鄒續講述會上討論，並指當時會上兩名民主黨代表反對他的動議，有人批評傳統泛民是「行禮如儀」。陳慶偉追問，有哪些傳統泛民出席該次會議，又問社民連陳寶瑩有否提出反對？鄒說社民連的吳文遠及岑子杰曾出席會議，但陳兩次會議均無出席。鄒又說：「其實我係坐監之後，先知陳寶瑩個樣係咩樣。」此時庭上眾人隨即發笑，包括到場旁聽的陳寶瑩。

民主黨稱會失中產及淺藍票

鄒又指，當日民主黨代表稱，鄒的主張會令他們失去「中產票」和「淺藍票」，而且中委會亦沒有授權他們投票。鄒即問他們：「點解經歷完2019年以五大訴求作為主軸嘅社會運動之後，你哋仲可以講呢啲嘢，你哋瞓醒未？」其後有人加入討論，約15至20分鐘後，戴「打完場」，又稱有時間可再討論，並說：「『積極』比『無』已經係行前一步。」

鄒強調無說過要癱瘓政府

鄒強調，他在協調會議無提過要「無差別」否決財案，亦沒有說過要「癱瘓政府」。對他而言，運用否決權的目的，是要爭取五大訴求，應以五大訴求作為唯一優先標準審視財案，如果財案有促成五大訴求的內容，他會權衡整份財案利弊再投票，否則便會投反對票。

鄒家成指戴耀廷為「打完塬」，建議用「積極運用」字眼，又稱這是行前了一步。（資料圖片 / 余俊亮攝）

官問財案如何反映落實五大訴求

法官李運騰追問，財案如何反映政府落實五大訴求。鄒解釋，政府若以撥款方式回應五大訴求，便可在財案中反映。法官陳慶偉舉例指，他曾出任鉛水事件獨立調查委員會主席，該議案由黃碧雲提出，牽涉過千萬元撥款，但這項議案是突然出現，並不會出現在財案之中，質疑五大訴求未比能反映在財案之中。鄒則指，若果獨立調查委員會是由立法會主導，便不會出現在財案之中。

無意迫行政長官辭職

鄒又稱，他會主張議會外「寸土必爭」，即積極審議每一個議案來迫使政府回應五大訴求，透過提出修訂草案和私人草案，並以五大訴求作為審視財案的唯一優先標準。他強調，這些手段不涉癱瘓政府，因他從不覺得民主派能夠取得35+，即使能夠達至過半議席，也不會癱瘓到政府。他亦無意迫行政長官辭職，並解釋指：「我覺得佢下台無意思，個制度一日唔變，邊個上都無分別。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)