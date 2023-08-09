初選案｜鄒家成稱主張一國兩制下港人應享自主權　並非港獨

民主派初選案今（9日）續審，鄒家成繼續作供，指他宣揚民族主義，旨在高舉族群的利益，又指他過往的言論提到香港要有「自主權」，他強調這並非主張港獨，而是因為在《中英聯合聲明》和一國兩制下，除了國防及外交以外，港人理應享有一系列自主權。至於他曾說過要反對的「中華民族」，並非指共產黨，而是損害港人利益，干預港人自主權的宣傳工具。



鄒家成強調他主張香港人享有自主權，並非主張港獨。(資料圖片/劉安琪攝)

官質疑鄒未改變選舉內容

鄒家成稱，他決定繼續參與初選後，團隊有調整文宣用品，包括減少使用尖銳字眼批評體制，也沒再提及香港民族和殖民。

法官陳仲衡問，鄒宣布國安法後仍會參選的FB帖文中，提及：「我嘅理念喺過去已經表達得清清楚楚。」質疑鄒並非改變選舉內容。鄒解釋，他過去所宣揚的政治理念已成事實，相信港人在如此「肅殺」的環境下，會理解為何參選人會作出調整。

用簡體字顯示國安法作為反對的記認

法官李運騰稱，留意到鄒在該帖文寫「国安法」，問他是否刻意使用簡體字？鄒同意，並解釋稱國安法是經附件三立法，而非經由立法會通過。李官質疑，《基本法》也非源於立法會。鄒說：「我唔鍾意用繁體字去講國安法。」他指，使用簡體字形容國安法，是一個反國安法的記認：「表達一種反對國安法嘅聲音。」只是沒有想過會違法。

否認中華民族指共產黨

法官陳仲衡問鄒在初選論壇上說：「要建立一個民族出嚟，我哋先能夠對抗到中華民族嘅入侵。」句子中的「中華民族」是否指共產黨？鄒否認，他所指的中華民族，是指一個同意合理化損害港人利益、干預港人自主權的宣傳工具。李官追問，鄒是否認為中華民族異於香港民族？鄒同意，並指一個民族是建基於語言、文化、歷史、命運而形式的共同體。

認為港人應享有一系列自主權

另鄒亦在論壇上提及香港要有「自主權」，鄒不同意是主張港獨，因為在《中英聯合聲明》和一國兩制下，除了國防及外交以外，港人理應享有一系列自主權。法官陳慶偉總結鄒的說法指：鄒不主張港獨，而是一國兩制未有完全落實，即香港不夠自主。但陳慶偉稱，本案控告被告意圖顛覆，雖明白鄒認為「香港民族」與港獨的分別，但不代表法庭不會考慮，鄒稱要建立民族，會否構成意圖顛覆。

鄒家成指雙普選未能落實，令立法會成為殖民工具。（資料圖片）

雙普選未落實令立法會成殖民工具

此外，鄒早前供稱他擁護基本法，但在論壇上稱「一國兩制、基本法、立法會通通都是精心設計嘅殖民工具。」鄒在庭上解釋，人大釋法、不落實雙普選等，令一國兩制及立法會變作「殖民工具」，必須落實雙普選，一國兩制及立法會才能發揮應有的功能。

官指鄒對基本法有不同釋義

李官笑言，鄒是支持想像中的《基本法》。鄒回答：「我支持佢本身應該要產生嘅功能。」法官陳慶偉就指，未必是基於鄒的想像，而是他對《基本法》的詮釋，好比聖經有不同解讀方式，基本法也有不同釋義。

強調只會遇襲下自衛

除此，鄒亦發帖表示在立會「打交」，他在庭上解釋，「打交」只會出現在自衛的情況，假設議會審議惡法時，或會出現混亂場面，若他受到襲擊便需自衛。他說：「從來都冇諗過，開開下會主動冚佢一巴咁樣，呢個太黐線喇。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)