初選案｜岑敖暉：撥款查警暴都反對？　鄒家成信非主張無差別否決

民主派初選案今（10日）續審，民主派初選案今（10日）續審，鄒家成續作供，他指預算案並非要五大訴求「齊晒」才會支持，因為「五大訴求，缺一不可」並非「一步登天」，即使政府只回應了一、兩個，他們仍會鍥而不捨地繼續爭取。鄒又指到抗爭派記者會上，岑敖暉曾稱：若仍然暴政當道，魔警橫行，抗爭派便會反對預算案。鄒透露，岑會後向他說：「唔通政府掟幾千萬查警暴，我都投反對票啊？」故相信岑並非主張「無差別」否決預算案。



岑敖暉在抗爭派記者會上曾說不論內容否決預算案，但鄒家成稱這非岑的真實主張。（資料圖片）

岑稱會不論內容否決預算案

鄒家成稱，抗爭派在2020年7月15日，初選結束後開記招，他亦有獲邀請，岑敖暉在記者會上稱，若政府已落實五大訴求、真普選，雙方會有磋商空間，若仍是「暴政當道、魔警橫行」，不論預算案內容為何，他們都會投反對票。鄒指岑的說法並非主張「無差別」否決預算案，而是若政府未能回應五大訴求，才會在預算案投反對票。

會後反問：唔通政府查警暴都投反對票

鄒補充，當日記者會後曾與岑聊天，岑說：「唔通政府掟幾千萬查警暴，我都投反對票啊？」這番說話令鄒認為，岑不是主張「無差別」否決預算案。他亦覺得，岑與他一樣，並非要求政府落實全部五大訴求才會支持預算案。

五大訴求非一步登天

法官陳慶偉質疑，當時口號不是「五大訴求」，而是「五大訴求，缺一不可」。鄒回應稱「五大訴求，缺一不可」背後精神並非要求「一步登天」，而是即使政府回應了一兩個訴求後，依然鍥而不捨繼續爭取的精神。

鄒家成稱五大訴求缼一不可並非一步登天，會持續爭取。(資料圖片)

沒有五大訴求內容便會投反對票

法官陳仲衡問，倘若鄒進入立會後依然「暴政當道、魔警橫行」，他會否反對預算案？鄒表示，他會先審視預算案，如果預算案內沒有與五大訴求相關的內容，他依然會投反對票。

會透過立法會發問機制爭取

林卓廷及黃碧雲代表大律師沈士文其後盤問鄒，向他出示財委會審核2016至17年度開支預算的文件，當中顯示行政署長回答立法會議員提問的紀錄。鄒在庭上確認，他打算透過議員發問機制，向政府「談判」以爭取五大訴求，包括撥款調查警暴及爭取雙普選。若政府不回應便會追問政府如何處置這些訴求。

鄒家成稱他在參選專注香港民族論說，沒有看過戴耀廷的文章。（梁鵬威攝／資料圖片）

認少關注時事未看過戴耀廷的文章

主控官萬德豪問鄒，案發期間曾否閱過戴耀廷提出的「攬炒十部曲」，鄒稱他在籌備參選期間專注香港民族的論述，較少關注時事，亦沒有讚好戴的FB專頁，所以未有看過戴的文章。

因禮貌論壇上未直說35+不可能

主控官萬德豪質疑，鄒在參選宣言稱：「唔奢望喺殖民者嘅制度下可以議會過半奪取政治權力。」但鄒在初選論壇上沒有表明他認為奪取35+並不可能，僅稱機會「非常之低」。鄒說他沒有在論壇上說：「不可能」，因為初選始終是由一群相信35+有可能的人籌辦，故他「諗住禮貌少少」，又說：「費事去人個場，好似搞亂人地個場。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)