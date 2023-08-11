初選案｜鄒家成稱《墨落無悔》旨在展示抗爭意志　及保障政治素人

民主派初選案今（11日）續審，本土派的鄒家成接受控方盤問。主控官指，戴耀廷未有把協調會議的共識做成文件供參選人簽署，以免製造「DQ紅書」，鄒等人發起的《墨落無悔》聲明，正好填補了戴遺下的「空隙」。鄒否認說法，指《墨》並非以協調會議為基礎，所以未列出已達成的共識，只列舉爭議的項目，包括否決預算案及棄選機制等，希望能展現抗爭意志，及保障政治素人。



鄒家成稱墨落無悔聲明是要展示其抗爭意志。

共同綱領只列出4項已達成的共識

主控官萬德豪盤問鄒家成時指出，鄒有份發起的《墨落無悔》，內容提及否決預算案等，是否各區早已達成的共同綱領？鄒說「共同綱領」是協調會議中已達成的項目，當時各區已達的共識有4點，包括：會辦初選、會辦論壇、採取「靈童制」替補機制，及「贏咗有得選，輸咗冇得選」的協議。《墨》並非協調會議為基礎，所以沒有列出這些共識。

欲簽文件展現抗爭意志

萬質疑為何鄒沒有把「共同綱領」寫入《墨》？鄒回應說：「一件事還一件事。」他確希望簽署由籌組平台草擬的文件，但戴耀廷在記者會上表明，參選人毋須簽任何文件，刺激了他和另外兩人去思考，應要簽署甚麼，才能展現其抗爭意志，最後便得出《墨》的內容。

官質疑靈童制應是重要共識

鄒續指，《墨》是一份面向公眾的聲明，但「共同綱領」無助展現抗爭意志，一般市民不會關注。法官陳慶偉指，雖同意「共同綱領」中辦初選、辦論壇等，可能對選民而言並不重要，但「靈通制」應是重要，並指早前證供指黃之鋒曾在九東協調會議就此議題作爭論，假設他是一名想投給黃的選民，應會想知若黃被DQ，黃會挑選的「靈童」(編者註：替補人選)。

指吳政亨賣廣告是面向公眾

陳官又說，同案被告吳政亨當初發起「三投三不投」聯署，正是「共同綱領」中的：「贏咗有得選，輸咗冇得選」。吳花錢在《蘋果日報》刊廣告，就是面向公眾。

法官舉被告吳政亨賣廣告宣傳其三投三不投主張，並指這就是面向公眾。(網上圖片)

鄒指靈童制在新東是常識

鄒同意陳官說法，並稱他所處的新東選區，是採用「排名制」，而非「靈童制」，若他被DQ，便會由范國威補上，但他的支持者未必會投范。不過鄒認為，當時「靈童制」在新東選區是「常識」，自2016年選舉起開始使用，亦是五區共識，所以沒有放進《墨》，而是加入具爭議性或當時未有共識的項目。

否決聲明書用以填補戴遺下的空隙

萬指出，戴不願將協調會議的共識放在一份文件，以免製造「DQ紅書」，於是三名發起人便以《墨》用來填補戴遺下的「空隙」。鄒否認說法，並指他和梁晃維及張可森商討《墨》時，先將協調會議的討論分成兩類，即已達的共識，及具爭議性的項目，過程中發現某些選區在目標議席、棄選機制等項目都未有共識，故此他們草擬《墨》有關棄選機制的內容時，未有寫明「66443」的目標議席，而是使用「可得議席範圍」字眼，打算寫得籠統一點，留待各區日後商討。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)