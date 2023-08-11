初選案｜鄒家成稱最重視落實雙普選　政府稍回應訴求都會袋住先

民主派初選案今午（11日）續審，鄒家成作供進入尾聲，他坦言五大訴求之中，最重視落實雙普選，若政府回應其他訴求，即使只不回應雙普選，他仍會在財案投贊成票，並笑言：「袋住先啦，爭取雙普選真係唔係一時三刻做到。」主控官又指鄒可在其FB發表《墨落無悔》聲明，根本無需要其他人一同簽署，指他號召眾參選人的目的是要大家一同否決預算案，鄒即回應說：「我哋之間係咪有咩誤會啊？唔同意。」



鄒今完成6日作供，他從證人台走回犯人欄時，向著旁聽席雙手抱拳致謝。辯方透露，林卓廷及梁國雄均不會出庭作供，另柯耀林亦不自辯，但會傳召一名辯方證人作供。審訊周一（14日）續。



鄒家成稱五大訴求中最重視落實雙普選。(資料圖片)

稱沒有看過張可森FB帖文

主控萬德豪今午盤問鄒家成時，引述同案被告張可森在FB的帖文指，發起《墨落無悔》聲明時曾在他所屬的新西協調會議上，提醒與會者應把「會積極運用否決權」，改為「會運用否決權」，會上各方均同意。鄒回應稱初選期間他未有看過這則帖文，亦沒有出席過新西協調會議。

若政府只派甜頭不回應會投反對票

萬又指，張曾在一個有關《墨》的訪問說：「抗爭是不容妥協的藝術」。鄒表示同意張的說法，但他理解對方意思是，若政府在預算案只派「甜頭」而不回應五大訴求，便會投反對票，除非「畀我係budget見到你回應」，才有商討空間。他亦認為，假如政府不回應五大訴求，但用其他方法「氹」議員支持，在這種情況下，若有議員投贊成票，才算是妥協，所以張是主張爭取五大訴求不能妥協。

主控官指張可森(圖)曾在訪問說：抗爭是不容妥協的藝術。（資料圖片／黃文軒攝）

五大訴求最重視雙普選

問及如果政府選擇不回應雙普選的訴求，鄒則指，需視乎政府對其他訴求的整體回應，難以「逐個逐個抽走」去說，同時亦要看時間點，假設10年已過，示威者都已服刑完畢，「要求政府釋放示威者仲有冇意義呢？」他補充指：「不過五大訴求，我最重視嘅都係雙普選。」

爭取雙普選非一時三刻可做到

萬遂問，假如政府不回應雙普選的訴求，但願意回應其他訴求，鄒會否支持？鄒表示會，重申爭取訴求不能一步登天，要「逐步逐步來」。但萬質疑，鄒認為雙普選最重要，鄒笑言：「袋住先啦，爭取雙普選真係唔係一時三刻做到。」隨即引起庭上眾人發笑。

否認號召眾參選人否決預算案

萬認為，上述說法是一種妥協，又指當時張表明：「簽咗呢份嘢唔可以反悔」。鄒否認，因為他是在爭取五大訴求，亦反駁萬說：「佢（張）冇講爭取訴求要一步登天喎，Mr Man！」另萬質疑鄒只需在其FB發表《墨》，不用召集其他人簽署，認為他的目的是想號召一眾參選人否決預算案。鄒反問：「萬專員，我哋之間係咪有咩誤會啊？唔同意。」

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)