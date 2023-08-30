女保鑣詹心桀槍殺姨舅　指案涉法律爭議求終極上訴　遭法官拒絕

女保鑣詹心桀不滿姨舅未及早分配外婆遺產，及指他們未好好照顧其母，在鰂魚涌公園突拔槍向姨舅發射，釀成兩死兩傷。她前年被裁定謀殺及射擊傷人罪成，被判囚終身。詹早前提上訴被駁回，但她爭議謀殺罪中，因神志失常而減輕刑責的原則，與刑事案對被告作無罪假設的原則有違背，同時又認為控方指她說謊以削弱其案情時，法庭未向陪審團作適當指示。她認為這些理據均涉廣泛的重要性，要求上訴至終審法院。惟上訴庭認為其論點無可爭辯之處，拒絕向詹批出證明書。



上訴人詹心桀(48歲)被裁定2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），及在同日射傷二舅父詹前駒（事發時72歲）和三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

被告詹心桀因槍傷及槍殺4姨舅，被判囚終身。(資料圖片)

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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神志失常非證明被告無罪

法官在判辭指，謀殺案的被告，若引用神志失常減輕刑責的原則辯護，並非要證明他無罪，而是要證明他當時精神失常，故其刑責可以減輕，從而由謀殺罪改為誤殺罪。但是，控方仍需證明謀殺的指控及至毫無合理疑點的程度，包括被告的犯罪行為和動機等。此舉並未有要求被告證明他無罪，故並未如詹所指這原則有牴觸被告無罪假設的原則。

相關醫療證明需由辯方提出

再者，被告若要用神志失常作抗辯時，是需要由辯方提出醫療證據證明，這並沒有抵觸假設被告無罪的原則。

詹認為原審官未有就說謊下指引

另外，庭上證供指多名精神科醫生對詹的說法不一，只是就「神志失常而減輕刑責」的說法相同。她認為原審法官在引導陪審團時，應指出即使認為詹向精神病醫生道出的版本非真確，亦不應拒納她或因神志失常而減輕刑責的辯護理由。她認為原審法官亦應向陪審團指出，若他們相信詹向精神料醫生的說法是真確或可能真確，便需裁定她謀殺罪不成立。

上訴庭認為原審官指引無不妥

惟上訴庭法官指出，即使辯方的專家，也不認為詹案發時精神有異常情況，或在其精神狀態受影響的情況下案；原審官在指引陪審團時，亦有提醒陪審團不要因為詹未有向精神科醫生道出真確版本，從而不考慮她認為其刑責應被減輕的說法。原審官更說，考慮被告的動機，需要考慮相關環境情況等，故認為原審官的指引並未有不妥，拒絕詹的申請。

案件編號：CACC153/2021