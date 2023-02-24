蔡天鳳碎屍案｜因巨額財產遭前夫一家毒手　頭身手蹤杳　前夫在逃

大埔昨日（24日）揭發恐怖碎屍案。28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遇害後，慘遭碎屍及烹屍，殘肢藏於龍尾村村屋雪櫃內。警方今日（25日）凌晨交代案情時，透露更多驚人內情。蔡女前夫一家疑不滿她對千萬巨額財產的分配，租用村屋精心設下殺人大計，且動用削肉機、電鋸等工具分屍。警方只尋獲死者雙腿，其頭、身、手仍不知所終，但屋內遺有兩煲混有人體組織的湯，場面駭人。警方已拘捕前夫的父母及兄長3人，惟前夫仍然在逃；並正追查涉案村屋是否第一兇案現場。



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蔡天鳳2月21日下午失蹤 重案組會見前夫一家

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方於2月22日凌晨接獲失蹤人口報案，報案人指其一名28歲女親友，於2月21日下午開始失聯。警方經調查後，相信案件有可疑，西九龍重案組遂於2月23日接手追查，並立即對事主背景作深入調查，約見聲稱是最後與事主會面的私人司機，亦即其前夫兄長；同時會見事主前夫的父母及嘗試約見前夫。

因巨額財產動殺機 講大話混淆警方視聽

警方經追查後，相信事主與前夫一家有巨額金錢糾紛，有人因不滿事主處理財產方式，繼而動殺機。該數名被調查人士亦多次提供錯誤訊息，包括事主於中途已經落車等大話，試圖混淆警方調查方向。經抽絲剝繭及情報分析後，警方成功識破有關人等製造的煙幕及一連串大話，並鎖定位於大埔龍尾村的一個村屋單位，該單位由事主前夫父親於今個月新租用。

前夫在逃 父母及兄長被捕 鍾雅倫：精心佈局

及至昨日（24日）凌晨，警方採取拘捕行動，在九龍城區拘捕2男1女，包括事主前夫的父母及兄長（31至65歲）；其後在昨日下午，持搜查令破門進入龍尾村目標單位，在一雪櫃內搜獲人體殘肢，亦發現部份屬於事主的財物、身份證及信用卡，因此相信事主已經遇害。鍾雅倫指，涉案村屋單位十分簡陋，並無床等傢俬，相信冷血兇徒處心積慮，精心佈局，如在牆身及窗口掛上帆布等。

只尋獲死者雙腿 頭身手不知所終

鍾雅倫續稱，雪櫃內只有死者的左、右腿殘肢，但其頭顱、軀幹及手部不知所終。而涉案單位遺有用作肢解人體的工具，包括削肉機、電鋸、長雨衣、手套及面罩等。警方同時尋獲人體碎肉，且有兩煲相信混有人體組織的湯。

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全力追緝死者前夫 籲市民提供線索

警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定死因。2男（31及65歲）、1女（63歲）被捕人士現正被通宵扣查，稍後警方會落案起訴他們「謀殺」罪；同時全力緝捕受害人的前夫歸案，不排除稍後有更多人被捕。警方呼籲市民如有任何消息或線索提供，請立即致電3661-8281、9702-9757，與西九龍總區重案組第二隊聯絡。