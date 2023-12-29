我們的2023｜回顧重大突發事件　蔡天鳳案、鑽石山兇殺、JPEX騙局

2023年即將過去，《香港01》整理出這一年以來五宗轟動全港的重大突發事件，回顧事件經過及後續的影響，包括蔡天鳳碎屍案、鑽石山荷里活廣場兇案、「500年一遇」黑雨襲港、幣圈大型騙局JPEX案、男拔生失蹤山嶺搜救事件。



蔡天鳳Abby。（互聯網）

蔡天鳳、鑽石山兇殺 風華正茂的她們逝去

慘遭殺害的女模特兒蔡天鳳Abby（28歲），於2月21日被家人報失蹤，3日後即2月24日，被偵查案件的探員，揭發在大埔龍尾村村屋內遇害遭碎屍。警方連日偵查後，拘捕蔡天鳳前夫一家四口及另外3名與案有關者，當中6人被落案起訴。死者前夫、前家翁、前大伯被控一項「謀殺」罪，後來再加控一項「阻止合法埋葬屍體」罪；前家姑被控一項「意圖妨礙司法公正」罪；另外兩人涉協助死者前夫乘搭遊艇逃往澳門，各被控一項「意圖協助罪犯」罪。

由於行兇手法駭人聽聞，且案情疑點謎團重重，引起本港傳媒廣泛報道，更震驚國際，曾登上15國媒體報道。蔡天鳳一案每次開審時，亦都引起公眾關注最新進展，案件審訊至今未完。

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兇案令社會關注精神健康問題 諮委會提10項建議

另一宗同樣震驚全港的兇案，發生於6月2日鑽石山荷里活廣場。兩名女受害人方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）當日途經商場3樓時遭逢橫禍。施襲過程及兇徒事後持刀呆站一幕，深深刻烙在港人腦海中，難以磨滅。

39歲被告司徒成光被落案控以兩項謀殺罪，今年6月首次提訊，法庭為被告索取兩份精神科醫生報告，並在10月10日再提訊，醫生報告均顯示被告適宜答辯。法庭應控方要求，把案件押後至2024年1月29日再提訊，以便執法部門繼續調查，其間被告續還押。

此後，社會對精神健康的關注和對精神病患者的爭論激烈，港府在兇案後，立即要求精神健康諮詢委員會開會探討，最終諮委會在6月9日針對嚴重精神病患，及其他精神健康需要人士，各提出5項建議。

鑽石山荷里活廣場兇案當日，有人拍得一名男子在案發後身上染血，呆站一旁。（網上圖片）

大型幣圈騙局JPEX案 逾2600人受害涉款16億元

虛擬資產交易平台JPEX被點名警告無牌經營後，警方商業罪案調查科接獲證監會轉介，經調查後揭發一場驚人騙局。被指行騙的平台JPEX利用各種宣傳手法，吸引投資者登記註冊，經JPEX兌換不同加密貨幣，或從外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口交易。部分與JPEX相關的KOL會標榜自己亦有份參與投資，形容投資「無得輸」及「日日都賺錢」，以炫富生活取信投資者。直至用戶未能提取資產，懷疑被騙，事件終於「爆煲」。

JPEX亦有發行並積極宣傳名為「JPC」的平台幣，用戶被游說購買JPC，用作類似定期存款的「質押」，聲稱到期後可獲極高回報，但JPC在其他平台不能交易，亦不可用於支付，流通性極低，警方形容「根本唔值錢」。

案件至今最少有2,629人報案，涉款超過16億元，被捕人數多達67人。被捕人士當中最受觸目的，相信是首日被捕的兩人，分別是林作及KOL「陳怡」。事件後，證監會推出4項措施，特別是公布多份虛擬資產交易平台名單，包括申請者名單。

極端天氣襲港 超強颱風後再迎世紀黑雨

今年香港屢受極端天氣影響，9月1日至2日，先迎來超強颱風蘇拉猛烈襲港；一星期後的7日至8日，再經歷驚人暴雨，黑色暴雨警告信號持續生效達16小時35分鐘，是自1992年設立暴雨警告系統以來的最長紀錄，降雨量亦破紀錄。政府更形容暴雨程度是「500年一遇」，首次發布「極端情況」，惟當局並無動用3年前耗資達1.5億元設立的緊急警示系統。

超強颱風及世紀暴雨接連來襲，香港多區嚴重水浸，山崩地陷各處可見。黃大仙成為重災區，路面積水湧入港鐵黃大仙站及黃大仙中心商場，列車經過月台時猶如在河中泛舟，商場低層變湖泊；大潭紅山半島冧山泥，揭發多間獨立屋違規潛建；柴灣環翠邨停車場被雨水淹沒，車輛沒頂；筲箕灣耀興道山泥傾瀉，大石塌下；北部同樣災情嚴重，大埔幾乎變成澤國，水淹行人隧道，有人被困車頂，甚至有艇家被困林村河，險沖出吐露港。

極端天氣所帶來的禍害，亦導致嚴重的經濟損失。今年因極端天氣而停市，香港總計已損失3,408億元的股市交易量及約6.6億元股票印花稅。而保監管公布根據從保險業界收集到的數據，兩宗事件的索償總額達到19億元。

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男拔生行山失蹤 全港總動員搜救奇蹟救回

17歲拔萃男書院應屆DSE男學生曾憲哲（Matthew），於10月4日中午午飯時間離開學校，乘搭屯馬綫前往石門後失蹤8日。多個政府部門警務處、消防處、政府飛行服務隊、民安隊，以至男拔舊生、民間搜救團隊等，動員近千人搜索，其間曾經歷強颱風「小犬」九號風球及黑色暴雨。最終在8日後，即10月11日，在馬鞍山郊野公園老鼠田坑尋回失蹤男生，他無水無糧，奇蹟地安全無恙。

男生安全獲救，除了是靠前線人員的努力不懈才能得到好結果，亦反映科技發展對救援工作的重要性。消防處曾利用無人飛行器系統拍攝逾1萬張相，並利用人工智能（AI）圖像識別系統分析相片，在短短10小時內分析照片，找出人形物的座標及是人類的機率，準確性及速度遠較用肉眼分析為高，有助收窄搜索範圍。亦有參與搜救的民間人士，發現在曾憲哲獲救前一日，已成功利用無人機照片製作3D立體模型，確實地拍攝到曾憲哲在山上的蹤影及位置。

此外，數據顯示由2020年至2023年9月，全港約有3000宗攀山拯救事故，當中死傷人數不容忽視，政府關注行山安全的問題。有見及此，各部門聯合推行山友同行計劃，希望透過舉辦不同活動，增加公眾對山野安全的認知。同時警務處亦將於明年1月推出「HKSOS」應用程式，登山人士可在程式中留下蹤跡，在意外發生時可即時按鍵報警求助。

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