我們的2023｜南下團劇減與旅監介入　團餐老闆︰早知唔開喺土瓜灣

【我們的2023．北上南下之三】當疫情後港人蜂擁北上深圳，甚至當地食肆東主感激港人消費助翻身之時，南下市道卻不似預期。儘管港府近月積極推出活動，積極推廣香港旅遊及增加消費優惠，惟零售及餐飲業市道仍然復蘇緩慢，尤其是主力提供團餐的食肆最受影響。翻查數據，南下內地團的數量逐年減少，由2014年高峰期逾15萬個團，跌至疫情前逾5萬個，截至今年12月17日，更只有4.6萬個內地團訪港，不足當年的三份之一，跌幅相當驚人。



今年2月，香港恢復全面通關，隨即出現一輪內地團逼爆土瓜灣的人潮，旅監局亦推出多項辣招，以改善內地團擾民情況，其中土瓜灣團餐酒樓「金港薈」可謂「生不逢時」，5月初開業時遇着旅監局介入，加上訪港內地團數目遽減，老闆袁先生不諱言：「如果早知道係咁，就一定唔會揀土瓜灣！」他又形容回本之日遙遙無期，「希望做到尾唔使蝕本離場就多謝。」



▼2023香港大事回顧｜《香港01》我們的2023系列▼



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富源酒樓倒閉 金港薈緊接土瓜灣開業

隨着香港與內地今年初恢復全面通關，內地旅行團亦於2月下旬開始在香港重現，疫情前飽受內地團逼爆民居困擾的土瓜灣及紅磡一帶，更有「紅帽兵團」當街立食兩餸飯，約30人各捧一盒兩餸飯，一字排開在街頭大快朵頤；亦有土瓜灣居民投訴內地團過多、及逼爆街頭造成滋擾。

旅監局率先在3月推出多項改善措施，包括要求團餐食肆實施預約制、每團吃飯時間不能少於30分鐘、需要聘請人手維持排隊秩序，及至5月再向該區商店發出附加承諾書，旅行團如被安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳，以分散內地團到不同地區吃團餐，來控制土瓜灣的團餐人流。

其實翻查數據，南下內地團的數量逐年減少，由2014年高峰期約15.5萬個，跌至疫情前2019年約5.2萬個，跌幅達67%，相當驚人。目前每月來港的內地團數量，亦低於疫情前的水平，截至12月17日，今年只得4.6萬個內地團到港。

南下內地團客源不足，土瓜灣區內主攻團餐的「富源酒樓」於旅監局推出不能同區「又買又食」措施後兩個月，即在今年7月結業。但在今年5月，另一團餐酒樓「金港薈」就在同一條美景街、距離「富源」不遠處開業。從事旅遊業逾30年的老闆袁先生稱，原本已退休，但眼見開關後提供團餐的食肆數量不多，決定東山再起，復出轉投餐飲業，卻意想不到阻滯多多。

內地團減少只賺微利︰唔使蝕本離場就多謝

「金港薈」位於土瓜灣偉恒昌新邨的內街，斜對面便是主攻內地團的購物店，餐廳坐滿可容納25圍約200人，每個月營業額達數十萬元。但袁先生透露，自當局新招推出後，旅行團當在同區購物時，則會選擇區外的食肆就餐，估計損失原來一半生意額，例如當晚便得兩個內地團約70人用膳，相當冷清，他不諱言：「如果我哋前期投資知道政府會咁做，一定唔會做呢樣嘢，但有啲嘢冇得返轉頭。」

與此同時，在內地團逐年減少的情況下，袁先生稱全年中長達6個月的生意淡靜，午市食客「寥寥可數」，拉上補下只賺得微利，僅足夠繳交電費及薪金等支出，可惜已簽下5年租約。他形容回本之日遙遙無期，「希望做到尾唔使蝕本離場就多謝。」

▼內地團逼爆土瓜灣多年來被居民投訴▼



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強調高峰時段只有1.5小時 籲各界包容及理解

對於滋擾附近民居的指控，袁先生在訪問期間多次向附近街坊致歉。但他強調每日的高峰時段只在中午12時半至2時，「擾民嘅情況唔會話十分之長時間」，又稱已在店外控制人流，避免阻塞通道，並保持街道衞生整潔，例如勸喻團友到合適的位置抽煙，期望各界可互相包容及理解。「點解本地人就可以包容，外地人有啲事情就唔包容？」

有建議指，土瓜灣的團餐食肆可搬至區外。撇除租約的限制，袁先生便直言，無論搬至任何區域，總有居民會表達不滿，「如果民區唔做得食肆，只可以做居民嘅話，我相信全香港冇得做生意。」他認為團餐食肆理應開設在靠近旅遊路線的地區，不可能將旅客趕至大嶼山等郊區進膳。

如果全香港市民或者商家，都唔考慮做呢件事（團餐食肆）嘅時候，係咪所有旅客落嚟香港都係帶個杯麵或者麵包？ 「金港薈」老闆袁先生

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香港經濟低迷難以轉型︰10點後條街搵個人影都冇

至於晚市轉型至街坊飯店又是否可行？袁先生表示曾推出特色菜卻不獲歡迎，認為街坊已界定餐廳只提供團餐，對出品的飯菜抱有刻板印象。他又認為，現時香港經濟低迷，港人紛紛外遊消費，日後即使成功轉型亦難以生存。他稱：「唔好講個晚市，10點鐘之後，成條街搵個人影睇下都冇。」

袁先生並指，過去從事旅遊業期間，已深深體會到當年團餐質素之低，因此不惜工本製作飯菜，例如每人40多元的團餐便包括蒸龍躉球腩、炆牛腩、蒸排骨、鹽焗雞、蒸肉餅、炒時菜等，菜色並會按時令作出調整，認為團餐並非「劣食」的代名詞。

只希望改善行業待遇︰唔想好似做過街老鼠

內地團來港數量不斷縮減，難再重拾昔日輝煌。袁先生不認同團餐食肆將成為夕陽行業，雖然愈來愈多旅客選擇自由行到港，但不代表傳統旅行團會消失，例如亦有來自菲律賓、泰國及印尼等地的旅行團，總需要餐廳提供團餐。而金港薈同樣會接待東南亞旅客，製作相關菜色。

面對經營前景不明，隨時步入富源酒樓的後塵。袁先生只期望可改變負面印象，並非「沒良心的企業」，讓社會明白他們的必要性，獲得公平的待遇︰