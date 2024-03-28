春季保養｜女星賴雅妍6大漢方養生秘訣　解決春困易攰眼瞓症狀

已進入春分，天氣冷暖無常，總讓人疲困想睡覺，肌膚也常常因為換季而出現乾癢，究竟該如何保養呢？



這次《女人我最大》特別專訪漢方保養女神賴雅妍分享她的「立春保養」祕訣，從立春的肌膚保養、消水腫秘訣到解決春困症方法一次不藏私分享。

賴雅妍立春保養6大祕訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

1. 四物湯、十全湯補氣

立春後因為溫差變化大，許多人常出現肌膚乾癢、換季掉髮等困擾，身為保養小博士的賴雅妍也很有自己的一套解決辦法，那就是——內服+外用，透過多喝含當歸、川芎、白芍、生地的四物湯或十全湯，能夠氣血雙補，當身體氣血充足全身代謝和膚況自然也會變好，她分享這招尤其針對解決換季掉髮特別有幫助，「因為髮為血之餘」當血液充盈，能將營養輸送至毛髮，便能讓頭髮茂密生長。

2. 加一滴蠟菊精油

至於「外用保養」的部分，身為乾肌的賴雅妍則是一定會完整使用化妝水、美容油、乳霜三大步驟，來確保養成分完整吸收，甚至換季時也會在乳霜或眼霜步驟多加1滴蠟菊永生花精油，並由內而外按摩，帶到眼周和唇部，脖子則順著脖紋方向按摩，如此一來更能提升肌膚保濕滋潤度，同時撫平細紋，一滴保養品也不浪費。

同場加映：浸腳養生好處多！中醫曝足浴5大宜忌 勿輕視泡腳時間、水溫控制（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

3. 雪耳蓮子消水腫

隨著立春時節到來，因為氣候溫度和濕度漸漸提升，體內濕氣過重，一早睡醒容易顯得水腫、沉甸甸的感覺。而賴雅妍就有一招秘密武器可以對抗「水腫」，只要每天早上喝一杯「雪耳蓮子湯」既能潤肺、消水腫，還能同時美白肌膚。

4. 「春困症殺手」綠色食物+黑咖啡

俗話說「春困秋乏夏打盹」歷經嚴寒的冬季，身體處在營養素缺乏、免疫力低下的狀態，馬上又要迎接回溫的春天，瞬間血液循環和新陳代謝速度加快，導致身體耗氧量增加，就很容易讓人覺得一整天懶洋洋，平時行程忙碌的賴雅妍就分享自己會根據多補充五行中的「綠色食物」來養肝，當肝氣循環好，自然精氣神也會好，像是常見的綠色蔬菜、西蘭花、菠菜、綠豆芽、地瓜葉都是不錯的選擇。另外賴雅妍也提到：「其實咖啡也是養陽氣的好幫手，每天早上來杯黑咖啡，不加糖、不加奶，就能提振陽氣，使頭腦清醒，只要記得適量攝取，咖啡對於身體來說也是有益的。」

同場加映：洗面保養4大迷思！專家：油性肌1日可洗3次、泡泡多不代表清潔力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

5. 淋巴引流排毒

女神每次出席活動總是笑臉迎人，聊到平常是如何紓壓的？賴雅妍分享：「我很喜歡透過淋巴引流按摩來享受ME TIME時光。」每天進行身體保養時，也會順勢帶到耳下、下頜骨、腋下和靠近鼠蹊部位，用輕柔按摩的方式抹開並針對每個部位轉6~10圈，把淋巴結輕輕摸開，只要記得力道輕柔即可幫助淋巴液的流動。這個方法不僅能協助代謝廢物，也能透過保養過程治癒身心靈，是很棒的紓壓方法唷！

6. 保持開放心態

「一年之計在於春」我們也很好奇迎接2024年，賴雅妍有什麼新年新希望嗎？她笑說：「其實我不太會給自己設立新年目標，但一直就是保持著開放的心態迎接生活中的萬事萬物。像我覺得去年2023年就過得很開心，各種代言、戲約、舞台劇邀約都沒斷，同時學習也不間斷。」還加碼爆料自己全身代言都賣光了，編編在這次專訪過程中也完全領略到「漢方保養達人」的厲害之處，難怪能受到各大品牌廠商青睞，也很推薦大家把這些超實用的立春保養技巧收藏起來，跟著凍齡女神一起聰明抗老！

延伸閱讀：

315世界睡眠日！睡不著、失眠、淺眠讓你變胖又變醜？改善睡眠品質好物推推

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】