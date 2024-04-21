6大荷爾蒙肥胖類型　P型人有糖尿病家族史　E型人易生暗瘡及經痛

明明已經克制少吃了、也努力運動了，但怎麼還是瘦不下來？為什麼脂肪總是囤積在腹部？造成肥胖的問題很多，包含生活壓力、環境、飲食習慣等，其實也跟荷爾蒙失衡大有相關！



cofit我的專屬營養師張宜婷特別點出六大荷爾蒙肥胖體質，先搞懂自己屬於哪一類型，才能對症改善，遠離肥胖體質！

6大荷爾蒙肥胖體質， 一起來看看你是屬於哪一型吧？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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為什麼會造成肥胖？

關於為何會變胖這件事，相信姐妹們心中都存有很多疑問，張宜婷營養師指出，肥胖是複雜的成因，沒有一種飲食法適合所有人，各種因子交互影響、息息相關，常見造成肥胖的因素，像是來自生活與工作的四方壓力、環境危害（ 塑化劑、車輛廢氣、污染物）、飲食習慣（油炸食物產生的反式脂肪）。

荷爾蒙與肥胖的關聯

胰島素是造成肥胖的主要因素！荷爾蒙來自身體十大器官，是維持身體恆定的分子，只要一個荷爾蒙出問題，其他荷爾蒙都可能跟著出問題。內分泌系統指的就是分泌荷爾蒙至血液循環中的器官，荷爾蒙是隨著血液流動至身體各處的小分子，作用非常廣泛。荷爾蒙是影響全身的，不是只有男生才會分泌睪固酮；女生也會，常常都在腎上腺分泌。荷爾蒙與肥胖互為因果，肥胖會影響荷爾蒙的平衡，成為惡性循環，我們可以從不同肥胖部位，看出哪個荷爾蒙出了狀況，以下為六大荷爾蒙肥胖體質：P型、L 型、C型、T型、E 型、A 型， 一起來看看你是屬於哪一型吧？

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荷爾蒙失衡肥胖類型1：P型肥胖

所謂的P型肥胖主要原因是胰島素失衡，特徵包含頭髮容易乾燥脫落、全身浮腫有蝴蝶袖、皮膚皺摺處黑色素暗沉、上腹腰圍大，內臟脂肪多。這類型的人，精神常常會無法專注、特別渴望碳水化合物，兩餐之間需要零食，有糖尿病家族史、三高慢性疾病。想要改善失衡的問題，建議可以補充魚油，幫助改善胰島素敏阻抗，還有增強抗氧化力的維生素C、E需充足。飲食上可採211餐盤＋間歇性斷食法。

荷爾蒙失衡肥胖類型2：C型肥胖

C型肥胖是因為腎上腺皮脂醇失衡引起，外觀特徵包含有眼袋、臉圓、水牛肩體型、脂肪多囤積在中下腹、鬆垮。這類型的人容易有情緒緊繃的問題，肌肉容易流失、少吃多動也不瘦不下來，下午容易想睡、偏好鹹食。想要改善腎上腺皮脂醇失衡的問題，建議可補充鎂、鉻、鋅，恢復胰島素敏感度，也要努力改善睡眠，飲食上限制酒精、尼古丁、反式脂肪。

荷爾蒙失衡肥胖類型3：E型肥胖

E型肥胖主要跟雌激素失衡有關，特徵包含容易長痘痘，行經時間長且經痛，身材會有馬鞍肉、大腿和下腹部脂肪囤積的困擾。這類型的人有卵巢或乳房囊腫病史、合併多囊，壓力大月經就不來的問題。要改善胰島素抗阻，才能改善雌激素合成受阻問題，建議避免環境荷爾蒙，如清潔劑、塑膠容器，適度的釋放壓力，可以補充檸檬酸鈣，或能夠促進膽汁分泌的食物，如有苦味的食物、深綠色蔬菜、芹菜、大蒜。

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荷爾蒙失衡肥胖類型4：T型肥胖

T型肥胖主要跟甲狀腺失衡有關，外觀特徵包含頭髮、指甲容易脫落，雙下巴明顯、蝴蝶袖、皮膚鬆弛、鬆垮浮肉胖全身。這類型的人會經常感到沮喪、失望、疲倦，飲食上喜愛吃麵包、麵食。建議可以補充魚油，幫助增加胰島素利用率，使用含碘鹽，應充分攝取調節甲狀腺功能的營養素。

荷爾蒙失衡肥胖類型5：A型肥胖

A型肥胖主要跟睪固酮失衡有關，容易掉髮、情緒易怒無常，會有潮熱或夜間容易流汗困擾，女性肩背厚實，男性則會出現女乳症、睪丸萎縮。飲食特徵喜愛霜淇淋、奶油、乳製品，腹部脂肪跟胸部脂肪增加、肌肉容易流失。想要改善失衡問題，避免環境荷爾蒙，如塑膠容器、清潔劑、化學物質，可以透過冥想、瑜伽、按摩、補充檸檬酸鈣幫助適度壓力釋放。也可以搭配重量訓練，補充含鎂的食物。

荷爾蒙失衡肥胖類型6：L型肥胖

L型肥胖是跟脂肪肝有關，特徵包含容易脹氣、消化差、胸口灼熱感，腹部凸起如氣球、肝臟負荷大，尿色呈現暗黃。因毒素累積會造成身體發炎，出現如關節炎、皮膚炎、偏頭痛問題，習慣晚起，晚上會更清醒，喜歡油炸物、長期頻繁喝酒。改善對策建議多攝取幫助肝臟排毒的食物與B群，促進排汗，多喝水、運動、桑拿，作息盡量正常，睡眠充足也要注意腸道的保健，維持腸道好菌。

營養師 張宜婷

現任Cofit營養部副總監，臺北醫學大學保健營養學系畢業，專長體重管理、體態雕塑、營養諮詢、健康管理、功能醫學、學童營養、團膳管理。想知道更多關於營養、瘦身的小知識，可以關注營養小桃氣-宜婷營養師 facebook。



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