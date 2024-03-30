35歲倪妮5招養成仙女背　五斷飲食法喪減6.5公斤　游水練成直角肩

35歲的倪妮美貌更升級，擁有身高170公分高挑身材，直角肩與結實的美背讓網友形容從背影就知道是倪妮。



在先前拍攝電影《消失的她》因戲劇需求從瘦下6.5公斤，她選擇利用超嚴格的「五斷飲食法」達到飲控的效果，一起來看看她做了什麼努力！

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1. 五斷

倪妮的「五斷減肥法」適合用在暴飲暴食後想要戒斷恢復體重的方式，以每天只涉入一種食物來達到減脂成效，方法為以下：

Day1：蛋斷 - 每餐約進食2-3顆蛋，以各種形式料理皆可

Day2：液斷 - 整天只喝液體類，像是牛奶、豆漿、咖啡、乳酪、茶，避免高糖份飲品，蔬菜湯以喝湯為主

Day3：肉斷 - 選擇優質的蛋白質，避免油炸類

Day4：水果斷 - 選擇低GI、低糖份的水果，像是士多啤梨、藍莓、車厘子、大番茄、番石榴

Day5：蔬菜斷 - 蔬菜吃到飽，以深綠色蔬菜為主更有營養價值

倪妮的「五斷減肥法」適合用在暴飲暴食後想要戒斷恢復體重的方式，根據小紅書博主（＠Sylvia是胖瑤）實測分享五天心得，表示：「這個食譜第一天還好，第二天有明顯的飢餓感，第三天非常快樂，第四天第五天吃飽不吃撐！ 但飲食很單一，所以復食也很關鍵，不然容易反彈！」她也提到儘管不像倪妮瘦下5-6公斤，不過也因為每人代謝不同，成效也會不同。另外根據營養師建議，在執行五斷期間，一定要搭配大量飲水，從每日2000ml可以提升至3000ml左右，並且分批飲用延長飽足感。

2. 以前曾經是游泳運動員！

身材姣好的倪妮其實纖瘦不瘦弱！在當演員之前倪妮國家二級游泳運動員，直到現在也持續利用游泳維持身材。從倪妮的社群分享中，不管是騎乘水上摩托車或是在遊艇上穿著泳衣自拍，不難看出她對水上運動的愛好！她曾在專訪中表示，自己其實蠻懶惰的，但是一有游泳的念頭就會馬上去做：「吃東西時會告訴自己，當吃太多高熱量食物時，勢必是待會要游20圈。」游泳是全身性有氧運動，讓手、腳、背部和核心肌群都能夠得到有效鍛煉，進而達到有效減脂且能夠讓肌肉均衡發展。

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3. 瑜伽

若單靠游泳這樣運動，是無法得到像是倪妮的好身材，她平常也會利用瑜伽疏通因游泳而緊繃的肌肉，透過各種體位法和伸展動作，瑜伽促進關節靈活度，減緩肌肉僵硬感，使身體更柔軟。深度呼吸練習提升肺活量，同時減輕壓力焦慮，帶來內在平靜。平衡和協調練習強化肌肉平衡，讓身體肌群發展更為平均。

4. 登山健行、走路

倪妮在過去也曾參與由男星陳坤發起的公益項目「行走的力量」透過「止語」行走，倡導內觀自我、提升自己的內心力量，傳達正向積極的人生態度與生活理念。倪妮分享對於當時的體驗，表示完成了自己很想當背包客的夢想，「在大自然時內心的喜悅已經替代掉身體疲憊。」在大自然中行走，不僅能享受美景，還能減輕壓力，促進心理健康。登山健行更是一種全面性的挑戰，鍛煉意志力和專注力。

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5. 好好睡覺

演員倪妮以《金陵十三釵》走紅，因劇得到第六屆亞洲電影大獎最佳新演員獎，更在2013年與楊冪、Angelababy、劉詩詩一同被評為新生代的「四小花旦」，後續繳出多部《拆彈專家2》、《流金歲月》等亮眼的戲劇作品。在過去詮釋這麼多角色需求，與長時間的拍攝歷程，倪妮表示好好休息與睡眠非常重要，她曾在採訪中提到：「維持身材的祕訣就是要好好睡覺。」當睡眠不足導致的壓力激素會導致變胖，然而，好好睡覺反而能刺激瘦體素增生，這可謂最好也最懶惰的減肥法！

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