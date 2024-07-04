2024女生捲髮5大推介：芭比捲、水波紋捲顯臉小　層次燙超有氣質

2024捲髮趨勢來了！至今依舊還未嘗試捲髮造型的你，是不是在擔心自己不適合，或是燙完看起來老了10歲？



別擔心，2024捲髮趨勢都不是浮誇路線，反而以一般人都好駕馭的款式為主。這篇率先為大家整理出2024捲髮趨勢，迎接嶄新的一年，是時候揮別疑慮，大膽嘗試捲髮造型吧！

2024 5大捲髮趨勢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5大女生捲髮趨勢（IG@rddddr；01製圖）

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1. 芭比捲

芭比捲顧名思義就是與洋娃娃一樣甜美，捲度不像水波紋捲那樣小，卻也不是大波浪那種超大弧度，落在這兩款捲度之間。芭比捲的捲度會從頭頂一路到髮尾，即便如此整體看上去卻蓬鬆輕盈，不只展現俏皮活潑氣質，同時也是讓髮量倍增的髮型之一。

2. 水波紋捲

水波紋捲的捲度偏小也相對有規律，紋理鬆散不鮮明，呈現出自然隨性卻不失優雅的氣質，蓬鬆髮根對臉型也有一定的修飾效果。尤其本身髮量就多的女生非常適合，因為捲度沒什麼特別鮮明的凹凸紋理，不會讓頭髮太澎或造成毛躁，搭配秋冬季節瞬間給人一種毛茸茸的氛圍感！

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3. 波浪燙

這裡說的波浪燙不是經典的大波浪！要知道大波浪實際上很容易顯老，明明才20幾歲燙完卻看起來像30歲。這款波浪燙可以說是由韓國人氣女星「張員瑛」帶起，她的招牌髮型「中分波浪燙長髮」至今依舊充滿話題，模仿熱潮依舊不減。中等捲度是不顯老的關鍵，整個人看起來超夢幻，難怪這款燙髮具有「女神波浪燙」美譽！

4. 氣墊燙

氣墊燙主要是燙型不燙髮，強調整體髮型的柔美蓬鬆及輕盈感，整體看上去彷彿有一層氣墊般的蓬鬆感。兩側髮絲沿著臉型輪廓呈現出弧度自然的捲度，對臉型有很好的修飾效果，風格既不浮誇也不造作，不只每個臉型都適合，也多了慵懶鬆弛氛圍，完全是初次燙髮的首選！

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5. 層次燙

層次剪近期開始流行起來，有別於傳統的層次剪，現在的版本不一定要超高層次，即使是微層次也能達到柔化臉部線條的效果。而「層次燙」則建立在層次剪的基礎上，針對層層髮尾燙出自然弧度，讓整體造型更輕盈更有層次！

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