降血脂｜減肥必喝3種茶：刮油解膩、防止油脂吸收、提高新陳代謝
撰文：女人我最大
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想要輕鬆減肥，除了飲食控制，還可以靠喝茶來輔助，取代加糖手搖飲，健康減脂又養生！
怕胖的人可以多喝綠茶、普洱茶、烏龍茶這三種茶！
減肥減脂喝什麼：綠茶
綠茶可以促進腸胃蠕動，加速腸胃內部的油脂排出，研究也顯示，運動前先喝綠茶，能幫助增加17%脂肪燃燒！富含的兒茶素還是抗氧化寶藏，多喝能提高新陳代謝、減少脂肪堆積，還有豐富的維他命B1、C，咖啡因含量較低，晚上喝也不影響睡眠。
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減肥減脂喝什麼：普洱茶
普洱茶中的茶多酚能幫助降低體內膽固醇和三酸甘油脂，並促進脂肪代謝排出，中醫認為普洱茶有清熱、解毒、消食、去油、利水、通便之效，被譽為茶中瘦身之冠，由於普洱茶是經發酵後製成，餐後一杯普洱茶，酵素中的特殊物質能幫助刺激機新陳代謝、加速脂肪分解，最適合搭配重油重鹹大餐後飲用，可以去油膩、減少油脂吸收。
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減肥減脂喝什麼：烏龍茶
烏龍茶中的茶多酚是所有茶中含量最高的，研究發現連續喝6週烏龍茶，可以降低血脂肪濃度，烏龍茶也有促進腸胃排空、消脂去油、生津潤喉、消除體內積熱的功效，還含有大量的皂素，能防止油脂吸收並快速地排出體外，加上烏龍茶不燥不寒，屬於中性茶，適合各種體質的人飲用。
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