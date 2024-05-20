小滿2024｜初夏燥熱/潮濕夾擊易過敏？中醫教你3大「初夏養生法」

【小滿2024/二十四節氣】春來夏至，二十四節氣亦步入第八個節氣，正式步入夏季；而小滿正是因夏熟農作物籽粒開始飽滿、未完全成熟而得名。來到初夏，濕熱悶焗又多雨，身重、疲倦感亦隨之而來。《01女生》今次就邀請註冊中醫師鄭芸菁分享初夏養生、調理的要訣。



隨著天氣回暖，氣溫逐漸上升，降雨日子亦會隨之增多，暑熱加上天氣潮濕悶焗，多見身熱、多汗、頭暈、精神疲倦、心煩口渴等症狀。

大家想避免受到暑邪以及潮邪影響，鄭醫師建議大家可以順應陽氣升發，早晚適量進行戶外活動，適當曬太陽、出汗有助排解濕邪。不過亦要避免正午、烈日當空之時在戶外暴曬，以免中暑。

初夏養生注意健脾祛濕 避免傷津耗氣

外在天氣環境的暑熱、濕邪，較容易滋生細菌或昆蟲，從而誘發皮膚病或胃腸疾病。另外，外濕亦會引動內濕，例如平日脾胃較差的話，容易令水濕停留體內，初夏就容易出現身重、體倦、腹瀉等情況。

要減少濕邪，鄭醫師建議大家在出汗後適當補充水份，以免出汗過多傷津耗氣。另外避免進食過多油膩、冰凍、生冷物品，以免傷及脾胃，造成水濕內停。水濕內停指水飲聚積於機體胸腹、胃腸、或四肢等不同部位，容易造成支氣管哮、浮腫、胸悶、咳唾引痛等問題。應該盡量減輕脾胃負擔，以清淡、易消化的飲食為佳。

初夏燥熱、潮濕夾擊易過敏（freepik）

祛濕茶勿亂飲！中醫認證3大安全初夏湯水

有些人覺得身體不適，或會選擇快捷便利的涼茶或現成的中成藥、沖劑等，鄭醫師則提醒大家祛濕茶勿亂飲，先是不能每天飲用，脾胃容易受到傷害。

另外，濕重分寒濕和濕熱，胡亂服用或會令氣血運行不暢，反而加重濕重。想要健脾祛濕的話，鄭醫師分享了3款健脾益氣的初夏湯水，消暑又化濕，大家可以參考一下。

初夏養生需注意健脾祛濕 避免傷津耗氣（freepik）

初夏湯水：1. 粟米鬚扁豆薏仁湯

材料：粟米鬚20克、白扁豆10克、薏仁10克、淮山30克、陳皮1塊、瘦肉1斤



先將瘦肉汆水，再將所有材料洗淨放入鍋，加水以大火煮沸，轉慢火煮1個半小時。

初夏湯水：2. 腰果栗子赤小豆湯

材料：腰果30克、栗子30克、赤小豆20克、馬蹄30克、紅蘿蔔1條



先將栗子、馬蹄、紅蘿蔔去皮並切件，將所有材料洗淨放入鍋，加水以大火煮沸，轉慢火煮1個半小時

初夏湯水：3. 荷葉粉葛湯

材料：荷葉1塊、粉葛半個、白扁豆20克、赤小豆20克、瘦肉半斤



先將瘦肉汆水，再將粉葛去皮切件，將所有材料洗淨放入鍋，加水以大火煮沸，轉慢火煮1個半小時。

資料來源：註冊中醫師 鄭芸菁醫師