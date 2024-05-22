5個模特兒私藏瘦腿動作公開！減大小腿、馬鞍肉　網友實測2週見效

羨慕模特兒總有一雙又細又長的美腿，平常多做這幾個小運動就能瘦腿！



馬上來看看由模特兒分享的「模特兒快速瘦腿訓練」，跟著做夏天來臨就能穿上短褲美一波！

模特兒5個快速瘦腿運動（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 深蹲

沒有運動基礎也能練的間歇深蹲，和平常節奏規律、一蹲一站的深蹲不同，而是蹲下後回彈再次快速地蹲下，最後起身時墊起腳尖，將雙腿撐直，每次15下，做3組。

2. 側抬腿

這也是一種鍛鍊腿部的基礎動作，看電視追劇時都能把握時間做，將單腿往外側來回抬高，記得腳尖保持下壓，可鍛鍊並拉伸腿部線條，改善馬鞍肉！單側做20次，可做3-4組。

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3. 墊腳尖

每天撥個幾分鐘，練習墊腳尖，同時保持腹部核心的收緊，可以採用墊20次、做3組的練習，也能一次墊腳尖約10秒鐘、休息一下再墊10秒鐘，如此重複10次，可以有效鍛鍊到小腿比目魚肌，讓腿部線條更緊實、改善浮腫粗壯問題。

4. 交叉跳

跳芭蕾舞經常會練習到的動作，保持膝蓋輕鬆不僵硬，左右腿前後交替、交叉跳躍，整體動作時全程保持腳跟不落地，能將雙腿肌力鍛鍊最大化！此動作可跳30次，做3-4組。

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5. 後踢腿

最後一個放鬆腿部的運動，同樣保持運動中腳跟不落地，跳躍時將小腿往後踢，放鬆膝蓋、活絡腿部循環，每次20下做3組。此套5組運動鍛鍊下來，2週就能明顯看見腿部線條的改善！網友分享自己原本腿又粗又短，照著做真的有用！

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