居家瘦身｜每天5分鐘輕鬆瘦背　日本芭蕾老師教你練出絕美天鵝頸

長時間低頭滑手機、盯著電腦，會使頭部總是呈現略微向前傾的姿勢，也造成斜方肌長期處於緊繃狀態，引發肩頸痠痛、頭昏腦脹等問題不說，久而久之，更可能養出肥厚的「富貴包」、圓肩駝背！



日本芭蕾老師佐川裕香，針對有這些症頭的苦主，傳授以下5個改良式「芭蕾舞基礎動作」，每個動作1分鐘，短短5分鐘就能輕鬆打薄厚背、手臂，練出絕美天鵝頸！

輕鬆5分鐘芭蕾舞基礎動作，消除蝴蝶袖、圓肩駝背，重塑肩背曲線！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5個瘦臂減背練出天鵝頸動作（Instagram@yuuka_08；01製圖）

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1. 水平伸展、放鬆肌肉

首先，預備動作呈坐在床上或瑜伽墊上，將雙手手掌向上。吸氣時，將雙手展開，直到感受背部肌肉被擠壓；吐氣時，雙手掌在胸前輕輕地併攏。

2. 抓握伸展操

第二組動作是一組連續動作，當雙手向前伸直時，將手掌向外側伸展，接著，當雙手往後收回腰部旁時，保持挺胸，並讓手掌自然向上。此外，這組動作要特別注意，肩膀務必保持自然向下，千萬不要聳肩！

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3. 開合擴胸，肩頸痠痛救星

第三組動作，有肩頸痠痛困擾的各位必試試，做完一定能感到前所未有的放鬆！首先，將雙手張開與肩同寬，呈現類似伸懶腰的擴胸動作，直到極限時可停頓3秒，幫助伸展更到位；接著，整個身體軀幹再順著雙手併攏的方向，像貓咪伸懶腰一樣，向前做彎曲動作。

4. 揮臂擴胸，打薄蝴蝶袖

這組動作同樣是針對背部肌肉做伸展，同時還能幫助打薄蝴蝶袖！建議可以想像天鵝揮翅時的模樣，在身體兩側前後擺動手臂2次，直到第三次時，將手臂延伸到後側，做擴胸伸展。

5. 天鵝滑推伸展

最後這組連貫動作看似複雜，不過其實就是動作1+2唷，只要留意圖片手掌心的方向，就能掌握技巧！雙臂在身體兩側收緊時，手掌的位置是自然向上；往後伸展時，則像游泳推水前進般，將手掌心自然划向後側！

做完以上五組動作後，是否也感覺肩頸放鬆不少了呢？別忘了持之以恆，每天花個五分鐘，就能達到打薄厚背肉、手臂的效果囉！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】