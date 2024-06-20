打造直角肩、仙女背！5個瘦背、減副乳動作　搣甩虎背熊腰大媽感

減肥瘦身就是減這裡的肉！影響穿衣服好不好看、體態是大媽還是少女的關鍵，就在側背肉，也就是我們所說的「副乳」！



不一定要靠手術消除，每天花5分鐘練習這些開肩瘦背動作，不知不覺間背薄了、副乳也消了！

5個keep fit瘦背減副乳動作，簡易不流汗！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

瘦背減副乳5個動作（小紅書@Dora減肥日記；01製圖）

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1. 舉手夾背

背部是厚是薄，就是決定體態像大媽還是像少女的關鍵！背部肉多、甚至腋下也溢出肉肉的朋友，平常在家可以將這些動作練習5組，漸漸就能打薄背部！第一個動作是將雙手舉高過頭，接著將手臂往後夾，動作時要有肩胛骨距離背拉近的感覺。

2. 外展夾背

接著將雙手往左右兩側外展平伸，收回時一樣做夾背的動作，讓雙手手肘的距離在背部盡量靠近。

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3. 插腰夾背

第三個動作是將雙手輕輕扶住後腰，將手臂曲起、手肘從左右兩側來回夾背，同樣盡自己最大能力，將左右手肘夾後背時，距離越近越好，這動作能充分打開肩膀，鍛鍊到後背部的肌肉。

4. 平舉夾背

第四個動作也是專攻夾背，將手臂曲起，手肘在左右兩側抬高與肩膀平行，往後做夾背的動作，動作進行間可以改變前臂的姿勢，可從平舉變成與上臂垂直、也可雙手輕輕扶住頸部兩側，來進行開肩的動作。

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5. 左右畫圈

最後是將手臂伸直，左右兩側畫大圈，可以充分活動肩背、開肩薄背，同時段練到手臂線條！這5個動作做下來，上半身都能被打薄一圈！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】