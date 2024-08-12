減手臂｜Pamela「水樽瘦身法」：2星期剷走拜拜肉、改善駝背圓肩

明明體重不重，卻整個人看起來腫腫的？你很有可能就是被肥手臂給陷害，看起來特別顯腫。



今天《 女人我最大》小編就特搜一招「水樽瘦身法」是由人氣健身Youtuber Pamela Reif（帕梅拉）所開創的，只需要手拿兩瓶水樽跟練動作，就可以有效斬除蝴蝶袖和虎背熊腰，有網友實測在短短2週內就成功讓手臂消一圈，就連駝背圓肩也改善了。

Pamela 水樽瘦身法，鏟走byebye肉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 曲臂訓練

第一個動作「曲臂訓練」先拿起兩瓶裝滿水的水樽，接著以手肘為中心，同時向上彎曲雙手，彎曲的同時也將腳往外側點踏，重複手臂彎曲+左右腳側部點踏動作，維持此動作30秒為一組。這套動作能很好地鍛鍊到二頭肌，能讓手臂線條更纖細好看。

2. 開胸運動

第二個「開胸運動」雙手平舉起水樽，手臂成90度垂直彎曲，並搭配開肩與側踏步動作，同樣重複30秒，多了水瓶的負重，可以幫助我們更強化肩背和手臂的訓練，也能達到開胸的效果，讓久坐上班族不再駝背，是一個美化儀態相當有效的運動呢~

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3. 雙臂外展

緊接著進入「雙臂外展」運動，雙手同時拿著水樽，雙手臂成180度往外展開，搭配左右腳輪流側踏步，維持動作30秒，記得要以手臂力量去帶，而不是手腕，施力位置掌握正確才能有效瘦身，這個動作練起來雖然手超酸，但燃燒手臂下方多餘脂肪可是非常成效的。

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4. 單臂划船

最後這套動作是不是覺得有點眼熟，沒錯~它就是從啞鈴划船演變而來的，只是我們將啞鈴換成了水樽，相較之下更好獲得，先將右手臂往水平方向平舉，雙腳微蹲，搭配左手臂往地面方向做單臂划船動作，重複30秒後，換邊換手再做30秒就完成一套動作了，單臂划船可以有效鍛鍊到闊背肌、菱形肌，拯救圓肩駝背超有感，讓我們在短短2週就能告別厚片人身形。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】