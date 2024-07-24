假肚腩是內臟前移引致？簡單1動作讓內臟歸位　擺脫小腹改善體態

四肢瘦卻有個萬年減不掉的小肚子？



小腹總是凸出，其實很多人不是胖，是內臟前移積垂！這種肚子會把整個內臟往前推、並產生下垂！

馬上來學怎麼簡單調整，把內臟復位。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1個動作改善內臟前移（01製圖）

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小腹凸出不是胖！是內臟前移積垂

如果內臟受到前移推擠下垂，失去了活動空間都擠壓在一起，很容易就使內臟的功能性降低，整個內部的循環就會產生問題，消化系統和整個腸道功能都會受到影響，這種類型的肚子基本上不是胖，是內臟器官的問題，也容易導致內部循環不良，產生便秘、上火、飲食吸收率降低的問題，讓很多的代謝廢物滯留在體內。

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為什麼會造成內臟前移？

為什麼會有內臟前移下垂的情形？多半都是因為體態不良引起，有二個原因：1.腰椎往前頂了、2.骨盆往前移了，這種內臟前移下垂必須做的體態調整，不是靠練腹肌就能改善，也較無法從腹部開始練，因為腹肌無力、腰也容易出現問題，若運動施力不對，就很容易引起腰部代償的情形。

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人人都能練！輕鬆躺著改善內臟前移

想要改善這種小肚子前凸的問題，有個簡單的動作趴著就能練習，可以平趴在地上、腹部墊著枕頭，吸氣時不需要刻意吸到腹部，而是感覺氣息走到後腰，讓後腰空間慢慢被打開，練習時要感覺整個腰椎是放鬆的，脊椎一節一節地展開，下肢無限地往下延伸，建議1-2分鐘為一組，一天練習3-4組。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】