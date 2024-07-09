坐姿不當僅30分鐘已傷腰？護腰5大招防椎間盤突出、腹部脂肪囤積

無論是在家追劇滑手機、學校上課或者辦公室工作，長時間的久坐加上慣性彎腰或弓背，結果就是經常感到腰痠、腰疼啊！



究竟，原因是什麼呢？要怎麼改善呢？今天，好好來分享！

4個「久坐」 對腰部的傷害（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4個「久坐」對腰部的傷害（01製圖）

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「久坐」對腰部的4大傷害

1. 肌肉疲勞

超過半小時，一直保持同個坐姿，就會導致血液循環變慢，讓腰部周圍肌肉處於繃緊狀態，出現肌肉疲勞和僵硬感。

2. 椎間盤壓力

久坐會增加椎間盤的壓力，造成椎間盤的損傷或溢出，甚至引起腰椎間盤突出等問題。

3. 姿勢不當

長時間維持不正確的坐姿，特別是缺乏支撐或靠背的椅子，更容易使腰部受到不正常的壓力，增加損傷風險。

4. 腰椎退化

長期久坐早成的慢性傷害，就是可能促使腰椎退化！要知道，長時間處於靜態姿勢，腰椎的結構可能會受到影響，加速腰椎的退化。

保護腰部健康5大招（01製圖）

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保護腰部健康5大招

1. 定期休息和伸展

最好每隔30分鐘的時間，就要就站起來走動一下，進行腰部伸展和運動，有助於維持正常的血液循環和減輕肌肉疲勞。像是輕輕轉動腰部、前後彎曲，進行一些簡單的核心運動，都有助於鬆弛腰部肌肉之外，腰部和腹部也不容易囤積脂肪。

2. 維持正確坐姿

使用符合人體工學的椅子，並使用靠背和坐墊等支撐輔助，都有助於減少對腰部的壓力。特別要留意坐著時，要好好調整椅子高度，讓雙腳能平放在地面上，膝蓋呈90度彎曲之外，不妨在椅背或座位上加入一些腰部坐墊或靠墊，提供額外支撐，減輕腰椎的壓力。

3. 定期適度運動

包括有氧運動、核心訓練和伸展，增強腰部和核心肌肉，有助於提高支撐能力，減少腰椎的負擔。另外，選擇一雙舒適的鞋子，更有助於日常或運動時，維持正確走路姿勢，也能避免增加腰部負擔。

4. 保持體重不發胖

透過飲食和運動，維持健康理想的體重，也能避免增加腰部負擔，降低椎間盤和腰椎的壓力。

5. 護腰機能坐墊輔助

辦公室或家裡的椅子，若不符合自己的身形時，該怎麼辦呢？護腰機能坐墊，或許是不錯的選擇！針對減輕腰部不適或預防腰部問題而設計的護腰坐墊，不僅符合人體工學的形狀，還提供支撐和減輕腰部壓力的功能。不過，選擇護腰坐墊時要留意個人需求和舒適度，尤其已有腰椎問題時，更要咨詢專業醫療建議。當然，即使用了護腰坐墊，還是要定期站起來活動，進行腰部伸展喔！

頂級腰樂支撐座墊

日本工匠精心研發，採三層結構的支撐座墊，講究穩定性、安定感、並兼具柔軟度。透過座墊可舒適久坐，重現有如馬鞍上的安穩防護，牢牢支撐腰部區域。

護腰機能坐墊

網面材質透氣性極佳，W型立體座面，符合人體工學設計，前後端突起具有支撐骨盆作用，遠離腰部不適。

Insole Pro腰痛緩和鞋墊

能支撐骨盆和脊椎之間的角度，減輕腰部的負擔。後跟處採用減震材料Fit Cell，可以吸收行走時的震動，大大減少腰部的震動。

日本COGIT脊椎支撐靠墊

靠墊可提供自從肩胛骨到腰部的支撐，有助於保持正確優雅的姿勢。上班族可加置於長時間使用的辦公椅背，避免不自覺的久坐影響身體變形、姿勢走位。

BalanceOn蜂巢凝膠雙背護脊椅

長時間久坐的上班族群，在辦公椅上加裝一張雙背護脊椅，加大乘坐面積，穩固姿勢且能保持最佳角度。獨家蜂巢結構有效減緩壓力，全年齡層適用的熱銷品。

最後，要請提醒倘若腰部的不舒適感持續存在，要快速尋求專業的醫療建議和物理治療，請勿拖延喔！

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