瘦腰｜熊黛林也在做　7招高效打造明星腰線　每日5分鐘輕鬆甩贅肉

在現代生活中，許多人都渴望擁有纖細的腰身，但繁忙的日程和不良的飲食習慣常常成為減肥的障礙。



然而，透過適當的運動，我們可以突破這個難關，塑造出迷人的腰部線條。以下就來介紹一系列有效的瘦腰運動和方法，只要把這些瘦腰秘訣學起來，就能有助於燃燒脂肪、養成螞蟻腰。

熊黛林也在用的瘦腰秘技，7大運動快速燃脂，讓你輕鬆減出腰部曲線！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

熊黛林也在做 7招教你高效瘦腰（Instagram@lynnx1010；01製圖）

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1. 骨盆底肌運動

這個動作有點類似常見的凱格爾運動，透過刺激我們的骨盆底肌，能深層消除累積已久的內臟脂肪，讓腰部線條越來越纖細。

首先，先讓雙腿交叉，雙手在胸前伸直，手臂相對，同時臀部收緊，來促使骨盆力量用力，來刺激到腹肌最深處的橫腹肌，緊接著吐氣慢慢深蹲，同時手掌向上、手肘向後上方抬起，雙腿交叉貼緊，再慢慢往下蹲，然後吸氣回到站姿，整套動作做5次，換腿再做5次。

2. 後背訓練

第二個動作則可以針對因駝背被壓迫到的人體上半身內肌肉進行雕塑，多多地伸展我們的肩胛，能活絡筋骨、促進腰腹部脂肪的代謝。

首先，讓雙腿交叉，一腳在前、一腳在後，左手大拇指貼著右腿，右手大拇指貼著左腿，手腕交叉，吐氣時兩手伸直舉過頭頂，注意頭部要保持直立，不要向前或向後伸，然後繼續吐氣，手掌盡可能的向斜後方伸展放下，最後吸氣回到原來的姿勢。做5次然後換腿再做5次。

3. 弓箭步訓練

這招則是全身性的訓練，先將左腳往前邁踏出弓箭步，膝蓋彎曲，左腿的大腿與地面要平行，再把左手放到左腿上，全程收緊小腹，挺直我們的腰背，肚臍要記得朝向前方，慢慢地吐氣後，讓右手手掌朝外畫圈，再回到起始位置，整個動作做5次，再換腿做5次。

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4. 少喝酒

酒精含有高熱量，飲用過量會增加腰部脂肪囤積，尤其是啤酒肚。此外，酒精會干擾新陳代謝，導致脂肪更難被身體消耗。酒精還會降低抑制能力，使我們更容易飲食過量，導致腰部贅肉。因此，減少酒精攝取可說是瘦腰過程中最關鍵的一步，試著從少喝酒開始做起，變能有助於控制體重並塑造纖細的腰線。

5. 走路時記得腹部要發力

走路時利用腹部發力能夠有效地幫助我們瘦腰。腹部發力不僅可以加強腹部肌肉，還可以提升姿勢穩定性，減少腰部的負擔和壓力。

通過收縮腹部肌肉，我們可以保持身體的平衡，進而改善步行姿勢，使腰部更加挺直。此外，腹部發力還可以促進核心肌群的運動，加速脂肪燃燒，有助於減少腰部贅肉。走路時應該時刻保持腹部收緊，積極利用這個自然而有效的方式來鍛煉腰部肌肉，使其更加纖細結實。

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6. 按摩大橫穴

不想當肉肉小腹婆，接下來這個「大橫穴」一定要比記起來，先找到肚臍兩側旁4寸處，大約是五根手指頭的地方，接著以雙手中指或掌根按揉3~5分鐘，按摩大橫穴能幫助改善消化困擾，同時溫潤腹部、促進腸胃蠕動，堪稱是小腹婆、水桶腰的救星。

7. 扭腰運動

只要1個動作、2首歌的時間，就能練出小蠻腰！名人熊黛林曾分享自己靠著「扭腰運動」成功瘦身，這個動作很簡單。只要記得站姿要抬頭、挺胸、肩膀打開放下、收腹、腰挺直、提臀，接著就可以搭配音樂，開始時律動扭動腰部、雙腳踏步，跟著音樂左右扭動即可！就是這麼簡單！

熊黛林分享：「扭動時可以明顯感覺腰部的肌肉在運動，連後腰也能鍛鍊到，這個運動習慣之後，就可以加入一些手部的運動，讓你的動作不再乏味。」每天以音樂搭配扭腰擺臀5~6分鐘，瘦腰效果看得見。

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