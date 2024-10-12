減肥失敗因卵巢作怪？醫生教4招卵巢健康法　荷爾蒙平衡輕鬆減重

卵巢是女性生殖系統中的重要器官，不僅負責生育，還對荷爾蒙分泌有著關鍵影響。卵巢的健康狀況不僅影響月經周期和生育能力，還可能影響體重管理。許多女性因為卵巢功能不全，導致荷爾蒙失衡，進而出現體重增加的問題。



以下將探討卵巢健康為什麼會影響體重，並分享由專業醫生親授的4種卵巢保養方法，幫助女性維持卵巢健康，避免不必要的體重增加。

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醫生教護養卵巢4招輕鬆助減肥（pexels@Annushka Ahuja；01製圖）

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卵巢健康為什麼會影響體重？

卵巢健康直接影響女性體內的荷爾蒙平衡，特別是雌激素和黃體素。這些荷爾蒙不僅調節月經周期，還對脂肪代謝有著重要作用。當卵巢功能不全時，荷爾蒙分泌失衡，可能導致新陳代謝減慢，脂肪堆積，進而引發體重增加。此外，卵巢不健康還可能引起多囊卵巢綜合症（PCOS），這是一種常見的內分泌失調疾病，也會導致體重增加。保持卵巢健康，對於體重管理至關重要。

卵巢保養方法

1. 地中海飲食

地中海飲食富含新鮮蔬菜、水果、全穀類、魚類和橄欖油，這些食物能提供豐富的抗氧化劑和不飽和脂肪，有助於減少體內的炎症反應，保護卵巢健康。此外，地中海飲食還有助於控制血糖水平，減少多囊卵巢綜合症的風險。

2. 高強度間歇訓練（HIIT）

高強度間歇訓練（HIIT）是指短時間內進行高強度運動，然後進行低強度恢復的訓練方法。這種訓練能有效提高心肺功能，促進血液循環，對卵巢健康有正面影響。每週進行三次20-30分鐘的HIIT訓練，可以幫助調節荷爾蒙，提升新陳代謝，避免體重增加。

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3. 芳香療法

芳香療法使用天然精油，如薰衣草、玫瑰和香蜂草等，這些精油具有放鬆和減壓的效果。定期使用芳香療法，可以幫助緩解壓力，促進荷爾蒙平衡。建議每週使用兩到三次，將精油加入熱水中泡澡，或使用擴香器來散發香氣。

4. 定期檢查

定期進行婦科檢查，能夠及早發現卵巢的問題，如囊腫或功能異常。及早治療可以減少因卵巢問題引起的體重增加和其他健康問題，與醫生保持良好的溝通，根據個人情況進行適當的健康管理，也能預防因卵巢不健康導致的暴肥問題。

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