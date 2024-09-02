減肥｜周潤發也愛的超慢跑　日本教授推薦在家追劇也能1個月瘦2kg

在現代快節奏的生活中，慢下來反而成為了一種奢侈。然而，越來越多的健身愛好者發現，減速的運動方式——超慢跑，不僅能舒緩壓力，還能有效減重。



本篇將帶大家深入了解連巨星周潤發也愛的「超慢跑」，這種新興的健身方式有什麼特別之處，能幫助我們享受運動樂趣的同時，輕鬆達到瘦身的目標。

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帶你深入了解超慢跑（pexels@ESHOOTS.com；01製圖）

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1. 超慢跑是什麼？

超慢跑（Slow Jogging）是一種由日本運動生理學家田中宏曉（Hiroaki Tanaka）博士所推廣的運動方式，強調以極慢的速度進行跑步，步頻約為180步/分鐘，速度甚至慢於步行。這種跑步方式注重減少關節負擔，強調全身放鬆，並且可以輕鬆持續長時間運動。超慢跑適合各個年齡層和不同體能狀況的人群，是一種友善且有效的運動選擇。

2. 超慢跑的功效

A）燃燒脂肪：超慢跑能促進脂肪燃燒，每月可減少1-2公斤體重。



B）增強心肺功能：持續低強度運動有助於心臟和肺部健康。



C）提升代謝率：長時間的有氧運動有助於提升基礎代謝率。



D）減少運動損傷：超慢跑對關節和肌肉的衝擊較小，降低受傷風險。



E）改善心理健康：持續運動釋放內啡肽，提升心情，減少壓力。



3. 超慢跑教學

開始超慢跑時，選擇平坦且柔軟的場地，如公園步道或學校操場，以減少關節負擔。穿著具有良好支撐和避震功能的運動鞋也非常重要。在原地超慢跑的過程中，保持上身直立，雙肩放鬆，雙臂自然擺動，以腳尖輕輕著地，避免用腳跟落地來減少膝蓋和腳踝的衝擊。步頻應保持在每分鐘180步，速度可略慢於步行，確保運動的持久性和舒適度。

初學者每次跑20-30分鐘，隨著體能增強可逐漸延長至60分鐘。在運動前進行5-10分鐘的暖身運動，以預防肌肉拉傷。

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4. 超慢跑注意事項

量力而行：初學者應循序漸進，避免過度運動。

聆聽身體：運動時若感到不適，應立即停止並休息。

保持水分：運動前後應適當補充水分，防止脫水。

適當暖身：運動前進行5-10分鐘的暖身運動，避免肌肉拉傷。



5. 超慢跑缺點

見效較慢：超慢跑瘦身速度相對較慢，但循序漸進可得見效果，需要持之以恆。

心理挑戰：長時間的慢速跑步可能讓部分人感到無聊，建議可以搭配聽音樂、看劇來增添趣味性。

需掌握技術：正確的姿勢和步頻需要時間學習和適應。



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】