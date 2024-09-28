每天趴著5分鐘輕鬆瘦身　神奇青蛙趴消小腹假胯寬　擁有完美身材

假胯寬、梨形身材的困擾往往讓女性感到苦惱，甚至因此不敢穿短褲。這種體型特徵主要表現在臀部和大腿處過多的脂肪堆積，使得下半身顯得較為寬大。



然而，解決這個問題並非遙不可及，青蛙趴便是其中的救星，青蛙趴是一種針對骨盆和大腿內側的拉伸運動，能有效矯正骨盆姿勢，減少假胯寬的現象，讓身體線條更為勻稱。接下來，讓我們一起深入了解青蛙趴的正確姿勢和青蛙趴好處，打造勻稱又好看的美麗身形吧~

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青蛙趴介紹和正確姿勢教學（小紅書@蕙蕙吖；01製圖）

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青蛙趴是什麼？

青蛙趴是一種有效的瘦身運動，特別適合改善假胯寬問題。這個動作針對骨盆和大腿內側肌群，有助於矯正因姿勢不良導致的假胯寬，讓身體線條更勻稱。

此外，青蛙趴能增強核心肌肉力量，促進下半身的血液循環，有效燃燒脂肪，達到瘦身效果。持之以恆地練習，不僅能提升身體的柔韌度，還能塑造緊實的臀部和腿部線條，是簡單且高效的健身選擇。

青蛙趴好處

1. 改善假胯寬：矯正骨盆姿勢，讓身體線條更勻稱。

2. 瘦身效果：增強核心肌肉，促進脂肪燃燒。

3. 增強柔韌度：提高身體的柔韌性和靈活度。

4. 改善血液循環：促進下半身的血液流動，有助於排毒。

5. 塑造線條：緊實臀部和腿部肌肉，提升整體體態。



青蛙趴多久？

青蛙趴的持續時間取決於個人的體能和目標。一般建議初學者每組練習保持1-2分鐘，隨著熟練度的增加，可以逐漸延長至每次3-5分鐘。每天堅持練習，至少保持4週以上，才能看到明顯的效果。重要的是保持正確的姿勢，避免過度拉伸，以免受傷。

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青蛙趴趴不下去怎麼辦？

1. 放鬆心情：先深呼吸，放鬆身體，減少緊張感。

2. 調整姿勢：適當調整雙腿的距離，逐步加大開合角度，不必一開始就做到極限。

3. 使用輔具：在膝蓋下方墊上瑜伽墊或毛巾，減少壓力，提供支撐。

4. 循序漸進：每次練習時逐漸增加時間和深度，不要求立即達到標準姿勢。

5. 伸展運動：在練習前後進行其他的伸展運動，如蝴蝶式，來放鬆和拉伸相關肌群。



青蛙趴正確姿勢

首先，找一塊瑜珈墊，雙膝跪地、雙手撐地，呈四肢著地的姿勢。首先，找一塊瑜珈墊，並讓身體成四足跪姿，將雙手臂及手掌緊貼在地，雙腿小腿貼在地面，同時腳趾往外，要特別注意的是腰不能向下凹陷、髖部也不能超過膝蓋。如果超過膝蓋就要把屁股回推，讓髖與膝蓋平行。

另外還有腳趾尖一定向外打開，可以檢查一下腳踝和膝蓋是否成一直線，還有膝蓋和骨盆是否成一直線，如果都做到了就代表是最標準的青蛙趴動作唷~建議大家可以一次維持青蛙趴1~2分鐘為一組，一次做5組。

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