剪陰怕顯肥輪廓差？法式瀏海瘦面又氣質　「這3臉型」剪法大不同

想換髮型卻又不想大動作改變？其實只要剪個瀏海，也能讓整體造型煥然一新！



在眾多瀏海選擇中，慵懶隨性的「法式瀏海」尤其適合這個季節，為你帶來一種不經意的時尚感。今天就來介紹「法式瀏海」，再教你不同臉型該如何選則適合自己的法式瀏海！

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法式瀏海髮型介紹 不同臉型剪法整理（小紅書@九九詩；01製圖）

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法式瀏海是甚麼？

「法式瀏海」是一款結合空氣瀏海和八字瀏海元素的髮型風格。有主/副瀏海兩部分，瀏海中間較短（主瀏海）、兩側稍長（副瀏海），從正面看呈現扇形輪廓，讓人感覺隨性又自然。相較於空氣瀏海，法式瀏海的髮量更厚實，髮尾則輕盈飄逸，給人一種輕柔的浪漫氛圍。

甚麼臉型適合法式瀏海？

法式瀏海可以巧妙遮蓋額頭過寬或過高的問題，兩側的長度更能修飾臉部輪廓，讓整體線條更柔和。這款瀏海幾乎適合所有臉型，特別適合方臉和圓臉的朋友。建議先和髮型設計師討論，根據自己的臉型與整體髮型風格調整瀏海的長短、寬窄與厚度，打造出最適合自己的法式瀏海。

1. 菱形臉

菱形臉常見問題為顴骨明顯、太陽穴凹陷、額頭窄等等，因此剪法式瀏海時，「主瀏海」不能太寬，寬度以不超過眼球為主，如果瀏海太寬容易凸顯太陽穴凹陷的問題。此外，「副瀏海」長度不能過短，太短的話會沒有修飾下顎線的效果，所以副瀏海的長度一定要到下巴。

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2. 方圓臉

方臉、圓臉的特色是有肉感，臉短、看起來容易顯臉大，適合剪像八字瀏海的款式，（無主瀏海的法式瀏海），「副瀏海」的長度建議至下巴以下，視覺上才會有瘦臉、拉長臉型的修飾效果。此外，瀏海髮量一定要輕薄，太厚重會增加臉龐兩側的體積，看起顯得臉更大。

3. 長臉

長臉容易看起來比較成熟，因此「主瀏海」的寬度不能太窄！瀏海太窄會顯得臉更長，因此寬度建議在眉峰位置，能有效拉寬臉型，縮短臉部比例；「副瀏海」如果太長會顯得臉更長，因此長度建議不要超過下顎角。

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