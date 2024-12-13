天然、合成哪種保養品比較好？專家解釋：別把100%天然作購買依據

隨著全民健康意識抬頭，越來越多人追求「天然」、「有機」產品，這種趨勢也擴及衛生用品、化妝品、保養品等。



然而，追求「天然」的同時，市場上充斥著許多宣傳詞，如「100%純天然」或「全天然成分」，甚至進一步渲染化學合成的可怕，提高「天然」產品的吸引力。作為消費者的我們該如何檢視這些商品呢？台灣衛生福利部食品藥物管理署在《藥物食品安全週報》給出解答。

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天然、合成護膚品誰更好？專家打破純天然迷思（01製圖）

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「天然」就一定好？台灣食藥署：多了解產品成分、功效

近年來，許多天然化妝品、保養品因標榜「純天然」、「無化學添加」而受到許多消費者青睞，認為「天然成分」就代表絕對安全、低刺激，但並非所有天然成分在皮膚上都能完美適應，植物萃取物、天然油脂及礦物成分也可能導致皮膚過敏，且天然成分的穩定性和效果也可能因季節、環境等因素而有所差異。

對此，台灣食藥署提醒當選擇化妝品、保養品時，應該要多了解產品成分的真實功效，而非單純依賴「天然」標籤作為購買依據。

對此，台灣靜宜大學化妝品科學系副教授吳姵萱補充，天然與合成油脂的差異主要在於來源、成分。天然油脂來自於植物、動物或其他自然資源，如橄欖油、椰子油、乳木果油等，常含維生素、礦物質和其他天然成分，主成分為脂肪酸、酯類、蠟質和其他天然的化學成分，因其自然來源，會有複雜的化學結構，能綜合提供滋潤、修護、保濕、抗氧化等不同效果，但也可能影響產品穩定性。

而合成油脂是由化學方法合成，常模仿天然油脂的結構，根據需求調整成分以達到特定效果，常見的合成油脂包括合成酯類等。合成油脂的成分相對單一，通常只包含一種或幾種特定的化學成分，具有一致的分子結構，成分純度高、穩定性佳。

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了解自身膚況！醫：避免落入「純天然」迷思

基於保養品、化妝品的功效，一定要添加化學原料混製，才能達到維持保濕或是清潔等功效，例如台灣食藥署於2018年便公布《化妝品含天然成分標示及廣告管理原則》，明文嚴禁保養品及化妝品標榜及宣稱「100%天然」或是「純天然」。若是要宣稱產品含天然成分，則必須依照《化粧品標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能認定準則》提出由台灣或國際有機檢驗機構認證的證明文件，通過檢驗後，方能在包裝上呈現標章。

吳姵萱副教授補充，目前國際間並沒有專門針對含有機成分化妝品的官方認證，因此市面上主要依賴國際民間驗證機構認證，例如：歐洲非營利有機認證機構「COSMOS-standard AISBL」，COSMOS認證標準分為兩種類別：COSMOS Organic（有機認證）和 COSMOS Natural（天然認證），其中「有機認證」對於化粧品成分中的物理加工農業成分PPAI（Physically Processed Agro-Ingredients）及化學處理農業成分CPAI（Chemically Processed Agro-Ingredients），皆要求一定的有機成分來源比例。而「天然認證」則要求合成原料占總原料比例需小於2%。

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在大家追求天然的同時，吳姵萱也提醒，為了達到產品效果和穩定性，化妝品的製程中常使用溶劑或載體、添加人工合成物。因此，消費者應避免落入「純天然」迷思。提醒大家在選擇化妝品、保養品時，應根據個人需求「按需選擇」，才是最佳的保養之道。

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