年紀大加上秋冬肌膚又乾又垂？5款必擁有神級乳霜　DIOR深層滋潤

隨著年齡的增長，體內賀爾蒙劇烈改變，熟齡族的肌膚不僅變得更加乾燥，還容易出現鬆弛的現象，尤其是50歲以上的女性，更需要特別關注肌膚的修護與滋潤。



乳霜作為日常護膚的重要一環，能夠有效改善肌膚問題，讓肌膚重現年輕光彩。然而，市面上產品琳琅滿目，該如何選擇適合自己的乳霜呢？以下特搜最值得擁有的頂級乳霜及眼唇霜，讓你一次搞定修護與滋潤的需求。

熟齡肌抗衰老關鍵必讀，乳霜的選擇決定肌膚年齡，此生必擁有的5款面霜嚴選（點擊放大瀏覽）▼▼▼

熟齡肌最值得擁有5款乳霜（pexels@Polina Tankilevitch；01製圖）

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最推薦幾歲開始用乳霜？

許多專家建議，女性應該在30歲左右開始使用乳霜。隨著膠原蛋白的流失和環境因素的影響，30歲後的肌膚開始逐漸顯現老化跡象。此時，使用乳霜可以幫助鎖住水分，增強肌膚的彈性與光澤，預防細紋與皺紋的產生。當然，如果生活在乾燥或污染嚴重的環境中，提早使用乳霜也是明智之選。

乳霜功效

乳霜的主要功效在於深層保濕和修護。它們通常富含高濃度的滋潤成分，如玻尿酸、膠原蛋白和各種植物精華，能夠滲透肌膚底層，提供持久的保濕效果。此外，乳霜還具備抗氧化和抗衰老的功能，能夠對抗自由基，減少因環境壓力而產生的肌膚損傷。經常使用乳霜，能夠讓肌膚重現年輕光彩，變得更加緊緻平滑。

眼唇霜功效

眼唇部位的肌膚較為脆弱，容易出現乾燥、細紋和黑眼圈等問題。專為這些部位設計的眼唇霜，通常質地輕盈且富含高效滋潤成分，能夠迅速滲透並提供深層修護。眼唇霜的主要功效在於減少細紋和皺紋，提升肌膚彈性，同時還具有淡化黑眼圈和減少浮腫的作用。經常使用眼唇霜，能夠讓眼周和唇部肌膚看起來更加年輕緊緻。

2024乳霜/眼唇霜推薦

1. Estée Lauder再生基因修復夜間面膜

夜間修護專家Estée Lauder全新鉅獻業界首創3型特效修護—《再生基因修復夜間面膜》，一夜完美實現肌膚3重修護魔法—「喚活能量、保濕彈嫩、強健屏障」，以全新「ATPowerTM關鍵能量煥新科技配方」，啟動肌膚關鍵能量ATP（三磷酸腺苷），有效改善瑕疵鬆垮、細緻紋理、恢復光澤。

協同Estée Lauder NO.1小棕家族經典專利成分「夜修護胜肽」極效修護三胜肽-32，優化肌膚的自主調節效率，全面開啟抗老連鎖反應，啟動極速修護！更注入多重「玻尿酸分子」和「13%乳木果油與可可脂」，有效強健肌膚屏障，降低肌膚水分流失，清爽不黏膩的精華霜質地，讓人一試就成主顧。

Estée Lauder再生基因修復夜間面膜 65ml，$1,015



2. Sisley活膚再生駐顏霜

Sisley的活膚再生駐顏霜是一款奢華的抗老化乳霜，適合成熟肌膚使用，能有效針對行為因素造成的老化作用，鞏固肌膚的健康狀態。獨家「植物緊實因子」結合7大植物高活性抗老能量，重塑肌膚緊緻彈性，重返年輕肌齡。

Sisley活膚再生駐顏霜 50ml，$3,600



3. ELIXIR幹細胞膠原緊緻V面霜

ELIXIR的幹細胞膠原緊緻V面霜是一款專為提升肌膚緊緻度設計的乳霜，全新添加賦活這5大膠原蛋白的複方成分，包含「柴胡萃取精華」、「西洋菜萃取精華」、「薄荷萃取精華」、「海藻萃取精華」、「山竹萃取精華」，使肌膚重拾彈力向上的澎潤美肌。 此外蘊含「柑橘萃取精華」和「甘油」為肌膚帶來長效潤澤，同時細緻毛孔，由內而外透出勻亮光采。

ELIXIR幹細胞膠原緊緻V面霜 50g，$720



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4. DIOR極緻奢華凝金眼霜

蘊含來自依肯葡萄藤蔓的活性萃取「Yquem葡萄藤蠟萃取」﹐是保養自然界中的珍稀，賦予這款眼唇霜無與倫比的抗老化功效。配方注入「Yquem葡萄藤蠟萃取」和「尊爵貴腐菌發酵萃取」，通過精心調配，成為「黃金凝露延美科技」，是DIOR護膚瑰寶，為肌膚注入青春能量：有效減緩抗老跡象，日復一日使用，眼周暗沉明顯淡化、皺紋似乎更加平滑、唇周輪廓更加柔順。展露肌膚年輕光采。

DIOR極緻奢華凝金眼霜 15ml



5. L'OCCITANE蠟菊極致眼唇精華露

這款眼唇霜則蘊含97%天然成分，輕盈絲滑凝乳質地，創新抗老配方能360°打擊眼周與唇周下垂，重塑與緊實肌膚，對抗臉部易顯老的眼周與唇周，散發年輕活力豐滿，許多網友用過都大讚回不去了。

L'OCCITANE蠟菊極致眼唇精華露 15ml，$650



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】