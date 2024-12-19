Selina妹妹4個月內喪減8公斤？4個瘦身秘訣　改變進食順序超有用

4個月瘦8公斤，連最難搞的體脂肪也降了8%！



以演員身份入行，還跨足主持的任容萱，今年憑著台灣節目《山裡來了熊孩子》入圍金鐘獎第59屆《益智及實境節目主持人獎》，走紅毯時一身黑色緞面高衩禮服，腳踩12寸高跟鞋，自信展露美腿和纖瘦好身材。外型甜美的她，看似瘦瘦的，但其實因下半身容易囤積脂肪，不管是拍戲還是出席活動，幾乎都不敢穿太貼身的衣服，近期成功瘦下來，不僅甩了8公斤，連最難搞定的體脂肪也降了8%，到底怎麼辦到的？不藏私一次公開和大家分享！

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任容萱4個月激瘦8公斤 4個瘦身關鍵（IG@lorenejen；01製圖）

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任容萱招「一年胖一公斤」

身高172公分的任容萱，前陣子迎來人生體重巔峰61公斤，體脂肪更飆破31%，身為女藝人，有在鏡頭前維持好狀態的壓力，也曾試過多種減肥方法，像是中藥、針灸、包保鮮膜、每天運動2小時，還嚴格吃水煮餐，她表示這些方法不能說沒有用，但效果有限，或只能達到階段性的改變。

但30歲後，特別有感衣服越穿越緊，體重更是每年都往上加一公斤，發現自己即使少吃多動也瘦不下來，決定尋求專業醫生幫忙。做了一系列荷爾蒙檢測，才知道自己的BMI雖然是在標準範圍，但體脂率和內臟脂肪都偏高，甚至合併脂肪肝和胰島素阻抗，面臨糖尿病前期風險。

瘦不下來可能跟荷爾蒙有關

台灣初日診所副院長鄧雯心醫生提及，荷爾蒙不僅調控熱量的儲存與燃燒，還會影響食慾和基礎代謝。

「想要有效減脂卻不去了解荷爾蒙，就像開車不檢查車內零件或引擎一樣，只想著用蠻力踩油門，卻沒處理根本的原因，導致車子根本動不了或是越跑越慢。」



她強調，胰島素是唯一能降低血糖的荷爾蒙，一旦出現胰島素阻抗，會更容易導致脂肪囤積，並增加慢性發炎和糖尿病等風險。

任容萱瘦身秘訣

1. 改變進食順序

任容萱分享成功瘦下來的重要關鍵還是在飲食，在諮詢專業醫生後，改變了進食的順序，以前很愛一口肉一口飯，甚至早上起床就喝巧克力牛奶配一根穀物棒，現在會謹記進食口訣「水、肉、菜、飯、果」，餐與餐之間也不會再進食，像是喝飲料、吃零食，盡量維持血糖的穩定。

2. 原型食物＋不過度烹調

想要瘦得健康又長久，建立正確的飲食觀念很重要。任容萱透露，以前怕胖對油脂都會很抗拒，跟營養師討論後，才發現很多自以為健康的飲食法，其實也沒那麼健康。現在吃東西基本上就是掌握原型食物為主，且不能有過度的烹調。

早餐的部分，會選蛋白質含量高的食物，像是豆漿，也會搭配蔬菜像是小黃瓜。午餐跟晚餐，其實也會吃牛排、火鍋，只要掌握原型食物、簡單調味的原則就沒問題。

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3. 大餐後大量喝水

在飲控期間，難免會有朋友約聚會吃大餐，那該怎麼辦？任容萱分享這個問題自己也問過營養師，其實只要遵守選擇原型的肉、菜，盡量避開都烹調在一起的食物，像是炒烏冬、披薩等。

大餐之後，就會喝大量的水，水量會超過自己體重的50倍，也會增加運動，如果沒辦法上健身房，其實也很推薦多走路。像是前陣子去日本玩，明明吃了很多飯類、甜點，但因為一直都在走路，體脂反而還掉了。

4. 以重訓為主增肌

之前為了要瘦，一直都很積極在運動，任容萱透露重訓和有氧都會兼顧，像是騎飛輪、跳舞、跑步機等，每天至少都運動一小時以上，但真的非常辛苦，需要很有毅力才能堅持下去。後來搭配飲食的調整，醫生建議她運動先以重訓增加肌肉量為目標，現在就改一週安排3～4天重訓，每次針對不同的部位鍛鍊。

如果要出席重要活動，需要更積極訓練，像是要出席記者會，從一個禮拜前開始就會加入有氧，像是超慢跑、騎腳踏車，讓心肺維持在130左右，不會太累，又可以持續下去。任容萱以過來人分享，運動方式還是要找到一個平衡感，不要太過辛苦，能不能一直堅持下去才是重點。

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