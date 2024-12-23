護手霜點搽最有效？捉緊2個時機解決秋冬乾燥　附6款新Hand Cream

手部乾燥、指緣肉刺……趕快派上護手霜神救援！



冬天水分散失快，加上平常頻繁的清潔手部肌膚、打電腦滑手機、紫外線曝曬等原因，手部肌膚也會出現乾燥、粗糙、起皺等狀況，不想要讓手看起來「很顯老」，平常就要好好保養才行！除了想到就擦，其實還有兩個關鍵時機，擦護手霜會更有感，妞編輯也同步整理2024新發售的護手霜，想找療癒香味或是溫和無香料版通通有！

冬日手部護理滋潤指南，潤手霜點搽最有效？附6款精選新Hand Cream助你對抗乾燥！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

搽護手霜2個秘訣 附6款全新產品推介（Dunay官網；01製圖）

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2時機擦護手霜最有感

想讓護手霜發揮最大功效，台灣食藥署特別分享了2個塗抹護手霜的小秘訣。第一，「弄濕雙手再用護手霜」，就像是洗完澡立刻擦乳液吸收效果最好，可以趁著剛洗完手，手部肌膚還微濕的狀態下擦上護手霜，幫助減少水分的流失。

第二，「睡前擦並戴手套」，這方法有點類似自製手膜，在睡前可以先塗抹上護手霜，再戴上棉質手套睡覺，能避免護手霜沾染到床單或棉被，起床後雙手也會變嫩。

護手霜新品推薦

1. Dunay Exoso-Metic晶凝水光護手霜

台灣的手足保養領導品牌Dunay，除了受到名人、細節控喜愛的手足膜外，今年終於敲碗推出護手霜啦！特別攜手韓國頂尖生技公司合作，全新的Exoso-Metic系列手足霜要來陪伴大家過冬，「Exoso-Metic晶凝水光護手霜」內含外泌體TECA-Biome™積雪草萃取成分，注入韓國專利BL-Fill Up墨⾓藻萃取等草本成分，深入修護肌膚。輕盈的乳霜質地，好推開好吸收，不黏膩不厚重，包裝輕巧很好方便隨身攜帶，也可以搭配先敷膜、再擦霜，每週在家就能進行深層的護手保養。

Dunay Exoso-Metic晶凝水光護手霜 35ml



2. ORBIS櫻花滋潤護手霜——藍金彩繪版

ORBIS長年好評熱賣的「櫻花滋潤護手霜」，今年冬天以「Stones reveal your fascination」為主題推出限定包裝，結合了青金石與晶鑽礦石元素，帶大家從大自然的色彩，感受「輕盈舒適感」與「力量」。特別添加能改善肌膚乾荒的染井吉野櫻葉精華，搭配上滑順好延展的質地，無香料設計，可以快速滋潤雙手與指緣。

ORBIS櫻花滋潤護手霜——藍金彩繪版 70g



3. House of Rose Moomin Hand Cream

Moomin粉要收！來自日本的保養品牌House of Rose，今年聖誕節驚喜和Moomin家族攜手合作，包裝結合了北歐風格的飽和應景聖誕節的紅色調，期間限定發售的Moomin歡慶時光護手霜，Moomin和小美一起現身，添加角鯊烯、水解玻尿酸、玻尿酸Na，柔潤的質地，防止手部乾燥，擦護手霜時，還能聞到蘋果X小花的香氣。

House of Rose Moomin Hand Cream 50g



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4. L'OCCITANE科西嘉島金橘潤手霜

每到歲月年末，L'OCCITANE都會推出節慶限量系列，今年限量發售的節日限定系列，以酸甜的金桔為香調靈感，打造綠意柑橘調。「科西嘉島金橘潤手霜」蘊含5%乳油木果油與小燭樹蠟萃取，獨特的舒芙蕾質地柔潤不黏膩，150ml護手霜以95%的回收鋁管製作，而30ml採用單一可回收PE材質，100%可再回收循環利用，這次除了香味受到注目，還採用全新的彈蓋設計，使用更加便利順手。

L'OCCITANE科西嘉島金橘潤手霜 30ml $90、150ml $245



5. SABON「盛禮皇殿系列」聖誕限量版滋潤潤手霜

每年聖誕節都會特別推出限定香氣的SABON，今年以法國19世紀末繁華的美好年代為靈感，選用了百合花和鳶尾花為主香調核心，好評熱賣的滋潤潤手霜，富有有機乳油木果、可可脂和芒果脂三種天然植物油，乳霜的質地能帶給手部極度滋潤，卻不過於黏膩的絕佳感受，擦完後手部還會有淡淡的花香。

SABON「盛禮皇殿系列」聖誕限量版滋潤潤手霜 75ml，$260



6. SAWAA方舟護手霜

台灣質感品牌SAWAA，深得鐵粉喜愛的「方舟舒緩滋養護⼿霜」，添加專利蓼藍萃取及韓國專利CalmYang™萃取，深度修護舒緩手部肌膚，還伴隨著白雪松與廣藿⾹交織的大地氣息，今年冬天還驚喜推出75ml加大版本。

SAWAA方舟護手霜 75ml



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