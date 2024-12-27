(G)I-DLE薇娟火辣身材惹熱議　3招女團鍛鍊、飲食瘦身技巧公開

(G)I-DLE是韓國Cube娛樂旗下的女子團體，由薇娟、Minnie、小娟、雨琦和舒華五位成員組成，他們於2018年5月2日出道，首張迷你專輯《I am》中的主打曲〈LATATA〉讓他們正式踏入音樂界，贏得了廣大粉絲的支持。



其中，擔任主唱和顏值擔當的薇娟（미연，前譯：美延），不僅展現出色的歌唱實力，還積極參與韓劇演出，如《Replay》、《Delivery》、《成人練習生》等，並主持多個綜藝節目，例如《M Countdown》、《Love Catcher in Seoul》等，她的高顏值，以及161公分的性感火辣身材，因此被譽為「五代神顏」。

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(G)I-DLE薇娟3大減肥瘦身技巧（Jimmy Choo；01製圖）

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(G)I-DLE薇娟神仙美貌引熱議！

(G)I-DLE薇娟擁有一張絕美的臉孔，儘管身高只有161公分，但她的身形比例完美，呈現出纖細高挑的身材。日前她參與Jimmy Choo新品廣告拍攝，照片中她身穿黑色細肩帶皮連身裙的模樣，大尺度的展現火辣身材，可是令人粉絲相當驚豔！這次，我們搜出薇娟維持身材的技巧，讓我們看看她是如何保持的吧！

(G)I-DLE薇娟身材維持技巧

1. 每週進行五天高強度舞蹈練習

(G)I-DLE薇娟擁有引人注目的S曲線身材，為了維持這樣的身形，她每週都會進行五天的高強度舞蹈練習，由於舞蹈中經常有許多扭腰、擺臀及跳耀的動作，不僅有助於燃燒脂肪，還能緊實肌肉線條，從而保持了她那迷人的身材，除了塑造線條分明的體態，跳舞也有助於增強核心肌群和身體的協調性，使身材更加優美和線條更加流暢。

2. 普拉提雕塑體態

(G)I-DLE薇娟除了靠跳舞消耗身體熱量，達到瘦身的效果外，她還會進行普拉提運動，這種運動方式可以有效地增強核心肌群、改善身體的平衡性和柔韌性，同時還可以幫助她塑造線條分明的體態，普拉提通常會聚焦於身體的中心部位，透過深層的肌肉訓練和拉伸，讓薇娟的身體更加柔軟靈活。

這種運動也有助於改善姿勢，減少損傷和提高身體的協調性，有助於她在舞台上展現更加優雅的舞姿和動作。薇娟對於運動的多樣性選擇，不僅為她的身材帶來了好處，同時也促進了整體的健康和體態的完美呈現。

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3. 進食養成細嚼慢嚥

(G)I-DLE薇娟在進食時，養成了一個良好習慣，就是喜歡細嚼慢嚥，這種吃飯方式有助於她更好地控制食量，同時也有益於她的身材管理，透過細嚼慢嚥，食物更充分地被咀嚼並充分混合唾液，這有助於消化系統更有效地消化食物，此外，這種習慣也有助於幫助她更清楚地感受到飽足感，減少過食的可能性。

(G)I-DLE薇娟以跳舞、普拉提和細嚼慢嚥的飲食習慣為基礎，保持了令人羨慕的身材，她的運動規律和對飲食的關注不僅塑造了纖瘦高挑的身形，還展現她對健康生活方式的堅持。這樣的維持技巧提供了一個良好的參考，讓我們能更深入了解如何透過運動和飲食來維持身材健康。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】