更年期易囤積脂肪　55歲女患中度脂肪肝　求醫後靠3招4個月瘦15kg

一名停經3年的55歲女子外觀走樣，於脂肪囤積在大腿與臀部，導致「梨形身材」。



就醫檢查發現有中度脂肪肝、肝臟雌激素代謝功能異常等問題，在接受飲食、運動、藥物，4個月後減重15公斤、體脂率降低8%，扭轉體態與病情，並在女兒婚禮當天，穿上精心準備的合身旗袍亮相，獲得「最美外母」的美名。

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台灣初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出，年輕女性由於「雌激素優勢」（Estrogen Dominance），也就是人體分泌雌激素多過黃體酮，造成荷爾蒙失衡的情況，導致脂肪容易囤積於大腿與臀部，形成「梨形身材，但隨著年齡增長，特別是更年期後雌激素功能衰退，脂肪分布多會轉向腹部，形成「蘋果身材」，也是更年期女性腹部肥胖的主要原因。

不過，女性更年期後仍維持年輕時的「梨形身材」，就要留意荷爾蒙失衡與肝臟代謝問題。陳威龍說，肝臟負責代謝雌激素，當功能受損時，雌激素代謝後的廢物會滯留體內，延續更年期前的脂肪分布模式。

以女子為例，檢查結果顯示胰島素阻抗指數升高，雌性荷爾蒙雖然因為停經衰退，但脂肪肝損害肝臟雌激素代謝能力，造成脂肪堆積在下半身，大腿與臀部多於小腹，與更年期常見的腹部肥胖不同。

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針對女子的「梨形身材」與病情，陳威龍建議，從飲食、運動、藥物扭轉劣勢，包括減少添加糖與精緻澱粉攝取，採低升糖指數（GI）飲食，並增加膳食纖維，特別是椰菜花、甘藍等十字花科蔬菜，以降低胰島素阻抗，並補充含硫代葡萄糖苷、胺基酸、維他命B群和穀胱甘肽等營養素，抑制肝臟發炎並加速修復肝臟代謝功能，也可結合適度有氧運動與阻力訓練，改善下半身肥胖並提高基礎代謝率。

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