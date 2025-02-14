拍拖有助輕鬆減肥瘦身？日本腦部生理學專家證實10日即刻減脂15%

戀愛是一種奇妙的體驗，讓人心跳加速、情緒高漲。



不僅如此，根據日本腦部生理學專家的研究，戀愛還能帶來健康益處，包括瘦身和改善整體健康。這些新發現讓我們重新審視愛情的力量，原來它不只是情感上的滿足，更是對身心的全面滋養，現在就一起來探索戀愛如何改變我們的大腦和身體。

戀愛原來有助瘦身，日本腦部生理學專家研究證實拍拖5大健康好處（點擊放大瀏覽）▼▼▼

拍拖5個對瘦身和健康好處（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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戀愛時大腦會產生什麼變化？

戀愛讓大腦活力四射，釋放出大量的多巴胺和血清素，這些激素讓人感受到幸福和愉悅。此外，腦下垂體會分泌催產素，這種被稱為「愛的荷爾蒙」的物質，在戀愛中顯著提升，讓人感到親密和安全。這些化學變化不僅提升情緒，還對身體健康有著深遠影響。

戀愛為什麼可以幫助瘦身？

有田秀穗的研究指出，戀愛中的催產素不僅減少食慾，還能提升新陳代謝。這種激素在戀愛、懷孕和哺乳時大量分泌，能刺激內臟消耗更多能量，加速體內脂肪的燃燒。此外，催產素能降低壓力水平，使身體處於最佳狀態，讓瘦身變得輕而易舉。

日本福島縣立醫科大學與醫療所共同進行的研究，將食用高脂肪飲食而導致肥胖的實驗鼠，與正常體型且體脂肪率只有10%的實驗鼠進行對照，接著連續10天從牠們的皮下持續注射催產素，結果發現肥胖組的老鼠在短短10天內就瘦了10～15%的體脂肪，由此可見催產素對於瘦身扮演著相當微妙的角色。

戀愛的5大健康好處

1. 提升免疫力

戀愛讓人感受到被愛和支持，這種情感上的滿足感能提升免疫系統的功能。有研究顯示，戀愛中的人更容易抵禦感冒和其他小病痛，因為愛情中的正向情緒能促進身體釋放抗體，增強對抗病菌的能力。這種內外兼修的健康提昇，讓戀愛成為身心靈的最佳補品。

2. 降低壓力

戀愛能有效降低壓力荷爾蒙——皮質醇的水平。當我們感受到愛情的溫暖和支持時，日常生活中的壓力和焦慮自然減少，身心得到放鬆。這種放鬆不僅讓人心情愉悅，還能改善睡眠質量，使身體更容易恢復元氣，進而提升整體健康狀態。

3. 改善心臟健康

戀愛讓人心跳加速，卻也讓心臟更健康。愉悅的情緒能促使血液循環更加順暢，降低血壓和膽固醇水平。這意味著，愛情不僅讓人感到幸福，還能有效降低心血管疾病的風險，讓心臟以最佳狀態運行，讓健康與愛情同步升溫。

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4. 促進心理健康

愛情讓人感覺被珍惜和支持，這對心理健康有著顯著的提升作用。戀愛中的人通常更有自信，且更容易感到快樂和滿足。這些正向的心理狀態能減少焦慮和憂鬱的發生，讓人更積極面對生活中的挑戰，從而打造更強大的內心世界。

5. 健康瘦身

戀愛中的催產素能減少食慾，同時提高新陳代謝，有助於健康瘦身。有田秀穗的研究指出，這種激素能促使內臟消耗更多能量，加速脂肪燃燒。此外，戀愛降低的壓力水平也讓身體更容易達到理想體重，讓瘦身不再只是夢想。

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