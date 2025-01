44歲隋棠育3孩仍有S型曲線　減肥秘笈在於飲食　低卡沙律食譜公開

營養又沒負擔的蛋料理食譜快跟著做!



從模特兒身份轉成演員,因出演台劇《犀利人妻》謝安真一角爆紅的隋棠,後還有《愛的生存之道》、《徵婚啟事》、《親愛壞蛋》、《非殺人小說》等作品,上年年末在動作影集《太太太厲害》飾演女特務Samantha再掀一波討論話題。現實生活中也是地表最強媽媽特務的她,育有兩子一女,不僅要忙工作、打理家庭,自己的狀態也維持在線,這次以品牌大使出席台灣「大成上品語鮮蛋」活動,自爆全家都是蛋控,也大方分享自己的蛋料理食譜,簡單好上手!

隋棠身材維持秘訣

1. 每天深蹲跳100次

身為三寶媽的隋棠,育有兩子一女,很享受在家庭生活的她,也兼顧了自己的狀態。身材一直維持緊實窈窕,甚至還有不科學的腹肌,問起身材管理秘訣,隋棠分享自己會安排每週三次的規律運動,每天都會深蹲跳100次來鍛鍊,真的太自律了!

2. 喝足水量

多喝水有助促進代謝,除了規律運動外,隋棠也很重視每天的喝水量。本身就愛喝水的她,每天起床絕對是先喝一大杯的溫熱水,一天至少都會喝到2000~3000CC的水量,為了督促自己多喝水,還會準備一個超大的馬克杯拿來裝水喝,每次喝的時候就多喝幾口。

3. 補充優質蛋白質

深信「You are what you eat」,隋棠在飲食上注重的是吃天然純淨的原型食材,盡量少碰對身體和皮膚有負面影響的加工品,像是油炸類、甜食。自招全家都是蛋控,一個月就能吃掉至少7盒的雞蛋,自己每天早上會吃2顆水煮蛋,有時候也會隨心所欲將水煮蛋搭配沙律,營養均衡又方便。在運動後的黃金兩小時內,也會吃上一顆大成「上品語鮮蛋」來補充優質蛋白、維持勻稱體態,更大讚入口蛋白Q彈、蛋黃綿密、蛋香濃郁、直到吞下滑入喉嚨都毫無腥味。

隋棠私房蛋料理食譜

三文魚水煮蛋沙律

食材準備

三文魚1片、雞蛋1顆、生菜適量、牛油果半顆、小黃瓜半條、白花椰菜適量、檸檬半顆、橄欖油適量、黑胡椒適量、鹽適量



Step 1 準備食材

用紙巾將三文魚表面水分擦乾,撒上少許鹽和黑胡椒,靜置5分鐘入味。將生菜、小黃瓜洗淨,瀝乾水分。花椰菜切成小朵,用鹽水泡洗5分鐘後瀝乾。牛油果對半切開、去核,用湯匙挖出果肉,切成薄片。

Step 2 製作水煮蛋

在小鍋中放水,水量足以覆蓋雞蛋。水煮至沸騰後,轉中小火,小心放入雞蛋,煮6~7分鐘,將煮好的蛋放入冰水中浸泡3分鐘,剝殼後切成對半。

Step 3 烤花椰菜

將烤箱先預熱至200°C,將花椰菜平鋪在烤盤上,放入烤箱烤約20~25分鐘,直至邊緣微焦、香味四溢。

Step 4 烤三文魚

將烤箱先預熱至200°C,在烤盤上鋪烘培紙,放上處理好的三文魚。在三文魚表面刷上少許橄欖油,撒一些檸檬汁,放入烤箱烤約12~15分鐘,直到三文魚熟透且表面微焦金黃。

Step 5 組合沙律

將生菜鋪在大盤中,加入牛油果片、小黃瓜和烤花椰菜,將烤好的三文魚放在中間,水煮蛋擺在一旁,最後撒上少許黑胡椒。鮮嫩的烤三文魚搭配酥脆的烤花椰菜,加入滑嫩的水煮蛋和清爽生菜,一道營養均衡的沙律就完成囉!

