好瘦但有肚腩問題？4大日常瘦內臟脂肪法則　唔減小心脂肪肝惡化

脂肪肝雖然常被視為輕微的健康問題，但它可能是其他疾病的早期信號，因此及時改善和追蹤非常重要。



許多人誤以為脂肪肝只會出現在肥胖者身上，事實上，因為代謝異常問題，一般身形、甚至瘦子也可能罹患脂肪肝。接下來，帶你深入了解脂肪肝的成因及具體改善方法，幫助你維持肝臟健康！

脂肪肝不只係肥胖者會有！脂肪肝成因、4大瘦內臟脂肪方法一篇教識你（點擊放大瀏覽）▼▼▼

減走脂肪肝4大方法（pexels@MART PRODUCTION；01製圖）

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甚麼是脂肪肝？

脂肪肝是指肝臟中脂肪過度堆積的狀態，當肝臟內的三酸甘油脂含量超過肝臟總重量的5%時，即可診斷為脂肪肝。這種情況可能導致肝臟功能受損，並可能進一步發展為肝炎、肝硬化或肝癌。

脂肪肝的成因

肥胖

脂肪肝多半由肥胖引起，而肥胖型脂肪肝的主要原因是攝入過多高熱量的食物，像是高糖、高脂和精緻碳水化合物的攝取會導致體內脂肪積聚。

酗酒

長期大量飲酒會導致肝臟內脂肪的堆積，這是因為酒精的代謝過程會影響脂肪的代謝，使得脂肪更容易在肝臟中積聚。如果不加以控制，這種情況可能進一步發展為肝炎、肝硬化等更嚴重的肝臟疾病。

營養過剩、運動量不足

當營養過剩且運動量不足時，多餘的熱量無法消耗，便會轉化為脂肪，堆積在體內。

脂肪肝症狀有哪些？

脂肪肝的早期症狀通常不明顯，但隨著病情的發展，可能會出現以下幾種症狀：

A. 營養過剩引起的脂肪肝通常沒有症狀，只有在較嚴重時才會出現肝腫大。

B. 酒精性脂肪肝患者可能伴有酒精性肝炎，出現食慾不振、嘔吐、噁心、疲倦等急性肝炎症狀，嚴重時甚至會有黃疸。

C. 急、慢性肝炎急性發作引起的脂肪肝症狀與酒精性肝炎相似。

如何改善脂肪肝？

1. 調整飲食

一、多攝取新鮮蔬菜、低脂蛋白質：如豆製品和白肉、魚。

二、多攝取高纖&低GI食物：如燕麥、黑木耳、花椰菜、菠菜……幫助控制血糖和體重。

三、限制糖分和高油食物的攝取：如蛋黃、動物內臟、肥肉、精緻甜點，同時也要避免飲酒和高糖飲料。

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2. 維持正常體重

體重過重者，減少體重5%至10%能顯著改善脂肪肝情況。建議先了解自己的BMI，並以健康的方式逐步減重，避免快速減重。

BMI計算

BMI＝體重(公斤)÷身高(公尺)÷身高(公尺)



成年人的肥胖定義

BMI值：

小於18.5為「體重過輕」

18.5~24為「正常」

24~26.9為「體重過重」

27~29.9「輕度肥胖」

30~34.9「中度肥胖」

大於35「重度肥胖」



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3. 規律運動

進行中等強度的有氧運動，如快走、游泳或騎自行車，每週至少150分鐘，有助於減少肝臟中的脂肪。

4. 管理壓力與睡眠

保持良好的睡眠品質和壓力管理對於改善整體健康也很重要。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】