白方包係隱藏健康殺手？致肥3大主因　營養師教路5招戒甩白麵包癮

美國食品暨藥物管理局（FDA）近日大幅修訂「健康食品」標籤標準，重新定義哪些食品可以被認定為「健康」。



在這次更新中，香港人早餐常見的白方包意外被排除在健康食品名單之外。究竟白方包為什麼不被FDA認可為健康食品？這背後又隱藏了哪些營養學觀念的轉變？一起來了解！

白方包=潛藏肥胖元凶？3大原因被排除在健康食品外，營養師教5招擺脫白麵包依賴症（點擊放大瀏覽）▼▼▼

白方包不健康3原因 營養師教5方法戒白麵包癮（pexels@Pixabay；01製圖）

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拆解白方包的營養成分

對於白方包被排除在健康食品之外，台灣「COFIT我的專屬營養師」吳悦慈營養師指出，白方包主要成分是精緻澱粉，含有大量添加糖、牛油、加工油脂，會讓血糖飆升，長期更可能對心血管健康造成影響。

營養師吳悦慈說明，白方包經過加工後，麩皮與胚芽都被去除，導致纖維、維他命和礦物質的含量大幅下降。這種高精緻度的食物在進入體內後會迅速轉化為葡萄糖，容易使血糖快速升高，隨後又迅速下降，造成飢餓感和能量波動。此外，許多市售白方包還含有大量添加糖、牛油或加工油脂，這些成分會增加熱量負擔。

白方包發胖3大主因

1. 高升糖指數

白方包的升糖指數偏高，這代表它能快速提高血糖，讓你很快感到有能量。但血糖快速升高後又迅速下降，容易導致餓感加劇，讓人不自覺吃得更多，間接增加熱量攝取。

2. 低營養密度

相比全麥多士或其他穀物類食品，白方包的營養成分相對單一，主要提供碳水化合物，纖維、維他命和礦物質含量少。這意味著，雖然它能提供快速的能量，但卻缺乏讓人飽足的關鍵營養素。

3. 容易搭配高熱量食材

白方包本身熱量並不算高（一片約80卡），但通常我們會在上面塗牛油、花生醬，甚至夾煙肉、芝士等高熱量食物。這些「伴侶」才是讓白方包熱量飆升的主因。

營養師教你5招擺脫白方包依賴症

如果難以完全戒掉白方包，並希望兼顧健康與口感，吳悦慈營養師建議可以從以下5個方法入手，逐步改善飲食習慣。

1. 逐步減少白方包的比例

嘗試將白方包與全麥多士混合食用，例如早餐時用一片白方包搭配一片全麥多士，幫助味蕾逐步適應全穀類的風味與口感，進而逐漸增加全麥比例。

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2. 搭配營養均衡的食材

白方包單獨食用容易引起血糖快速波動，因此建議搭配高纖維、高蛋白的食物，如水煮蛋、牛油果泥、生菜或烤雞胸肉。這些食材可以增加飽足感，同時減少單純澱粉對血糖的影響。

3. 規劃吃的時間與份量

控制白方包的攝取量，每餐限制在一片或半片，並將其搭配多元食物，如沙拉、湯品或水果，讓飲食更加豐富且均衡。減少白方包在總熱量中所占比例，可以有效避免營養攝取失衡。

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4. 嘗試創意吃法增加營養

將白方包製作成烤多士捲、夾餡三明治或搭配高纖維抹醬（如花生醬、杏仁醬），提升整體營養密度，同時讓餐點更加多樣化與有趣。

5. 逐步嘗試替代品

如果對全麥多士不習慣，可以先嘗試其他替代品，如雜糧麵包、裸麥麵包，甚至是番薯、燕麥等更天然的碳水化合物來源，慢慢改變對白方包的依賴。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】