46歲台灣戲劇女神5招在家輕鬆減肚腩　簡單瑜伽動作瞓住就能瘦身

46歲「戲劇女神」林韋君以電視劇《麻辣鮮師》于盼盼一角走紅，並出演多部人氣偶像劇，代表作如《薰衣草》、《海豚灣戀人》，至今仍是許多人心中的經典回憶。



近年來她開啟了斜槓人生成為「瑜伽老師」，完美呈現什麼叫「運動是最好的保養品」不僅體態維持得超好，臉上更是零歲月痕跡，令許多粉絲稱羨！除了開班授課，林韋君也經常在小紅書教大家一些簡單的瑜伽動作，幫助伸展放鬆與鍛鍊體態。像是近日她就傳授5招「居家腹部訓練」，不僅能保護脊椎，持續練習還能輕鬆打造馬甲線！

林韋君5招簡單減肥瑜伽動作，在床上躺著就能輕鬆減腹部脂肪，同時保護脊椎（點擊放大瀏覽）▼▼▼

林韋君5招瑜伽居家瘦肚腩訓練（IG@pennylin.yoga.life；01製圖）

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第1個動作，「對角線鍛鍊」啟動核心肌群

Step 1：

平躺在瑜伽墊上，抬起雙腳與雙手向上伸展，確保整個腰背緊貼墊面，避免拱腰，拱腰可能對脊椎造成傷害。



Step 2：

吐氣時，對角的手腳向相反方向延伸，例如右手與左腳同時伸直並保持懸空，記得不要碰地；吸氣時回到起始位置。



Step 3：

接著換邊，吐氣時左手與右腳延伸，吸氣時收回。



記得全程保持腰背貼緊墊面，可重複10～20次，感受核心肌群的啟動與拉伸。

第2個動作，「腹部扭轉」鍛鍊側腹部

Step 1：

維持仰臥姿勢，雙腿屈膝抬起至90度角，雙手平放在地板上、手心朝下貼地，並確保腰背貼緊墊面。



Step 2：

吸氣，吐氣時雙膝同時向右側倒下，但不碰地。吸氣時回正，感受核心肌群用力將雙膝帶回原位。



Step 3：

換邊，吐氣時雙膝倒向左側，吸氣回正。全程保持腰背貼緊地面。



可依個人能力進行10~20次，這個動作能有效鍛鍊側腹肌。

第3個動作，「抬腿捲腹」鍛鍊下腹部

Step 1：

繼續躺著，雙手放在身體兩側，手心貼地壓好。



Step 2：

吸氣，吐氣時將雙腿伸直稍微向下延伸，注意不要過度向下，以避免腰部拱起。保持腰背緊貼地面，主要使用腹部力量完成動作。



Step 3：

吸氣時將雙腿回到起始位置。



這個動作著重於鍛鍊下腹肌，可根據自身能力完成10~20次。

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第4個動作，「捲腹」鍛鍊上腹部

Step 1：

仰臥，雙膝屈曲，雙腳踩穩地面，膝蓋與髖部同寬。雙手向上伸直，保持腰背貼緊地面。



Step 2：

吐氣時，慢慢卷起上半身，讓手觸碰膝蓋即可；吸氣時回到仰臥姿勢，腰背仍需貼緊地面。



這個動作能有效鍛鍊上腹肌，可視個人狀況進行10~20次。

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第5個動作，「側平板式手肘觸膝」瘦腰間肉

Step 1：

側躺姿勢，手肘撐地，肩膀遠離耳朵，避免下垂。下方的膝蓋微屈固定身體，上方的腿離地，手臂向上延伸。



Step 2：

吐氣時，上方的手肘與膝蓋相碰，啟動側腰力量；吸氣時手腳延展回到原位。



此動作需要兩側交替進行，可依個人程度完成10~20次，幫助收緊腰間贅肉，重塑纖細曲線。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】