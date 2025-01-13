最美小龍女李若彤5招打邊爐減肥心得　獨門醬汁點食都唔驚卡路里

58歲女星李若彤過去因演出《神鵰俠侶》，而有「最美小龍女」封號。



出道多年身材依舊保養得宜的她，經常在小紅書分享瘦身秘訣，最近她更曝光了「減脂期吃火鍋秘訣」引起廣大討論。在冷冷寒冬裡想吃鍋，又擔心怕胖？以下超實用的攻略文絕對必收藏。

58歲不老女神李若彤減脂期打邊爐5秘訣，令你邊吃火鍋也能維持好身材！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

最美小龍女李若彤5招打邊爐瘦身秘笈（IG@carmanlee0816；01製圖）

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1. 不要醃製加工肉

李若彤強調，吃火鍋時要避免醃製加工肉，這些肉品通常含有大量的鹽分和添加劑，會增加身體的負擔。她建議大家選擇新鮮的瘦肉，如雞胸肉或瘦牛肉，這樣既能滿足蛋白質的攝取，又不會讓卡路里飆升。在選擇肉品時，記得仔細挑選，讓火鍋不再是減肥的敵人，而是健康的夥伴。

2. 要吃原型豆製品

在火鍋食材中，豆製品是營養豐富的選擇。李若彤推薦多吃原型豆製品，如豆腐、豆皮等，這些食材不僅富含蛋白質，還能提供膳食纖維，增加飽足感。豆製品的熱量相對較低，是控制體重的好幫手。下次吃火鍋時，不妨多加幾塊豆腐，既能享受滑嫩的口感，又能輕鬆維持窈窕。

3. 要吃海鮮

李若彤在火鍋中選擇多吃海鮮，因為海鮮含有豐富的蛋白質和健康的脂肪酸，能夠提供身體所需的營養，而不會過多堆積脂肪。像蝦、魚片、蜆等都是不錯的選擇，既能滿足口腹之欲，又不必擔心發胖。享受海鮮的鮮美滋味，也讓火鍋增添一份健康的奢華感。

4. 要吃新鮮蔬菜

火鍋中的蔬菜不僅是色彩繽紛的點綴，更是健康的重要來源。李若彤強調多吃新鮮蔬菜，像是菠菜、白菜、金針菇等，這些蔬菜富含維生素和礦物質，熱量低且能增加飽足感。蔬菜在火鍋中吸滿湯汁，口感豐富，讓人一口接一口，吃得滿足又不怕熱量超標。

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5. 不發胖醬汁

即使是火鍋的醬汁，李若彤也有自己的獨門秘方。她建議用一點醬油搭配芝麻油，簡單又美味，既能提升食材的風味，又不會讓人攝入過多的熱量。這樣的搭配讓人吃得開心又不必擔心增重，是火鍋愛好者的福音。在這個冬季，不妨試試李若彤的火鍋秘訣，讓美味和健康兼得！

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