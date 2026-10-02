47歲陳喬恩豐盈黑髮靠4招　凍齡養髮秘訣公開　告別髮際線後退

8年級生最熟悉的「偶像劇女王」之一陳喬恩，早期以《王子變青蛙》及《命中注定我愛你》紅遍全亞洲，近年陳喬恩戲劇作品橫跨古裝題材，私下也因直率幽默的性格、犀利的愛情觀，屢屢成為社群熱議焦點。



邁入47歲的她，除了少女臉蛋、好身材維持得宜，豐厚且烏黑的秀髮更成為她的凍齡秘密！現在就一起來了解昔日偶像劇女王的減齡養髮秘訣。

47歲陳喬恩凍齡養髮4秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

47歲陳喬恩豐盈黑髮護理4秘訣（IG@iam_joechen；01製圖）

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1. 隨時留意放鬆頭皮

過去，陳喬恩曾在公開梳妝影片中坦言，自己其實有「額頭越來越高、額頭禿」的困擾。落髮問題不只是多數熟齡女性的煩惱，對於需要長期拍戲、綁古裝高馬尾或頻繁造型的陳喬恩來說，高強度造型更容易加劇前額髮際線的拉扯與刺激。因此只要是非工作時間，她都會盡可能不綁頭髮、不使用造型產品，也會透過指腹按摩、梳子輕梳頭皮，幫助頭部放鬆，減緩髮肌日常的緊繃與壓力。

2. 頭皮針灸促進循環

想要擁有少女般的豐盈髮量與健康頭皮，別忘了要用保養臉蛋的功夫養護它！陳喬恩表示，自己很重視頭皮護理，除了日常清潔與養護流程之外，也會適度搭配中醫針灸方式，幫助頭皮放鬆、促進循環。中醫針灸能刺激頭皮穴位與筋膜，達到減緩頭部壓力、舒緩肩頸痠痛，同時促進頭皮循環，對長時間拍戲、作息不固定或壓力型落髮族群來說，也是一項值得嘗試的養髮方式。

3. 頭皮清潔很重要

想讓髮況看起來減齡、有少女感，秀髮的蓬鬆度便是關鍵！陳喬恩透露，私下挑選洗髮產品時，相當重視「控油、蓬鬆感與溫和成分」。她曾提到，頭頂一旦扁塌、油膩，整個人看起來就容易沒精神，因此維持頭皮清爽，是她讓髮絲看起來豐盈有空氣感的小撇步。

4. 優先選擇「原型食物」

凍齡、養髮往往密不可分，而飲食就是貫穿肌膚、健康與髮肌狀態的核心樞紐。關於飲食，陳喬恩也有著一套自己的獨門祕訣！她分享，吃飯時習慣先攝取大量蛋白質與蔬菜，例如蛋、雞胸肉與非寒性蔬菜，擁有適度飽足感後，視情況才補充少量澱粉。這樣的飲食順序不僅有助於穩定餐後狀態，也能降低水腫與脂肪囤積的機率，還能讓體態更加輕盈，同時足量的蛋白質攝取，也是頭髮保養的核心要素。

凍齡養髮秘訣常見問答

Q1：熟齡女性掉髮或髮際線後退，日常該怎麼改善？ A：熟齡髮際線變高，常與荷爾蒙變化、壓力、作息、長期綁髮拉扯有關。日常建議先避免長時間綁緊高馬尾、包頭或過度使用造型品，洗髮時以指腹輕柔按摩頭皮，幫助放鬆緊繃感。若落髮量明顯增加、髮際線快速後退，建議諮詢皮膚科醫師或頭皮專業診所，確認是否為雄性禿、休止期落髮或缺鐵等問題。 Q2：頭皮按摩可以每天做嗎？一次按摩多久比較剛好？ A：頭皮按摩可以每天進行，但重點是「輕柔」而非用力。建議每天約3至5分鐘即可，可在洗髮前、洗髮時或睡前進行，用指腹由髮際線、頭頂往後輕壓推揉，避免用指甲抓頭皮。夏季潮濕悶熱，若本身頭皮容易出油、長痘或敏感，按摩時不建議搭配過厚重的頭皮油，以免增加毛囊負擔。 Q3：頭皮容易出油又扁塌，洗髮精應該怎麼選？ A：若頭皮容易出油、髮根扁塌，建議選擇主打控油平衡、蓬鬆、溫和清潔的洗髮精，避免過度滋潤或含厚重油脂感的配方直接使用於頭皮。洗髮時可先清潔頭皮，再將泡沫帶到髮中髮尾即可。若有染燙需求，可搭配髮尾護髮產品分區保養，讓頭皮維持清爽、髮尾保有柔順度。 Q4：頭皮針灸或頭皮護理適合所有人嗎？ A：頭皮針灸、頭皮SPA或專業頭皮護理，適合長期壓力大、肩頸緊繃、頭皮循環不佳或想加強頭皮管理的人。不過若頭皮有傷口、發炎、濕疹、毛囊炎，或正在接受皮膚科治療，建議先暫緩並諮詢專業醫師。選擇中醫針灸時，也應確認施作院所與醫師資格，避免自行嘗試不明療程。 Q5：想讓頭髮更豐盈，飲食上可以多補充哪些營養？ A：頭髮主要由蛋白質構成，因此日常可優先補充雞蛋、魚肉、雞胸肉、豆腐、豆漿等優質蛋白質，搭配深綠色蔬菜、堅果、全穀類，幫助攝取鐵、鋅、維生素B群與健康油脂。若長期節食、外食不均衡或蛋白質攝取不足，髮絲容易變細、脆弱。建議以原型食物為主，少吃高糖、高油炸飲食，從身體狀態打底養髮。

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