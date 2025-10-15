韓星「中分公主頭」清爽有氣質　ROSÉ張員瑛都在綁｜附3步驟教學

2025夏天氣溫屢創新高，韓星也紛紛告別厚重瀏海，以清爽又氣質滿分的「中分公主頭」造型亮相，成為本季最火紅的髮型趨勢之一。無論是參加活動、拍攝廣告，甚至是私服日常，不少女星都選擇這款造型展現夏日時尚感。



本篇特別整理多位在2025夏季以中分公主頭造型現身的韓國女星，同時也將附上簡單實用的編髮教學與整理技巧，讓你不必去髮廊也能打造明星級造型！不管你是想找「2025女生髮型夏季推薦」，還是尋找「2025女生髮型編髮推薦靈感」，這篇都能滿足你！

韓星掀起「中分公主頭」熱潮，這些女神都綁過（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國女星都在綁的「中分公主頭」 附編髮教學、妝容搭配和產品推薦（01製圖）

1. BLACKPINK Jennie

BLACKPINK的Jennie在演唱會上以一頭中分半公主頭造型登場，清爽的髮型不僅提升整體造型感，更完美襯托出她精緻的五官。Jennie原本就擁有漂亮的頭型，搭配這款編髮更顯立體感，整體氣質更加出眾、精緻度再升級！

2. BLACKPINK ROSÉ

除了BLACKPINK的Jennie外，成員ROSÉ最近也以中分半公主頭造型驚喜亮相，不過與Jennie的俐落中線不同，ROSÉ在頭頂分線的設計上更顯巧思，她刻意避開絕對中央的位置，打造出一種「非對稱中分」的自然線條，讓整體造型看起來更柔和、不做作，展現出優雅又不失隨性的氛圍！

3. IVE 張員瑛

IVE的張員瑛一向以妹妹頭瀏海示人，是甜美形象的代表，不過她似乎也抵擋不了夏季高溫，悄悄換上中分公主頭造型，展現不同風格魅力，特別的是，員瑛的頭頂分線並非筆直的中線，而是以略帶弧度、略顯崎嶇的線條呈現，另外再後腦勺盤髮部分，則以凌亂丸子頭，打造出更加隨性自然的氛圍，讓整體造型少了拘謹，多了份慵懶氣質，也展現她不同以往的風格！

4. MEOVV ELLA

MEOVV成員、有「小Jennie」之稱的ELLA，也以中分半公主頭造型亮相，不過她展現的風格與其他韓星截然不同，ELLA並未強調清晰的分線，而是以後梳的方式打造自然線條，營造出蓬鬆隨性的氛圍，此外，她在頭頂特別設計出高爐頂的造型，巧妙拉長臉型比例，使整體輪廓更加立體，五官也因此更加突出，展現出個人獨特的時尚感。

5. LE SSERAFIM KAZUHA

LE SSERAFIM的KAZUHA也以中分半公主頭造型登場，不同於其他人的蓬鬆感，她的造型貼合頭型線條，展現出俐落簡約的風格。而在後腦勺部分，則巧妙打造出帶有「雞毛鬚鬚」感的微翹髮絲，增添一絲俏皮與輕盈感，使整體造型在甜美中又帶點活力，清爽又不失個性。

6. aespa Ningning

aespa Ningning以一身海軍風制服造型亮相，整體穿搭甜美又帶點復古學院氣息：白底搭配深藍色條紋的制服設計，細節感十足，胸前與袖口的繡章更增添日系學生風格，整體給人清新脫俗又青春感滿滿的氛圍。她的髮型則是中分半公主頭造型，額前微微蓬鬆的中分瀏海自然修飾臉型，兩側的頭髮向後收攏綁起，打造出公主頭的經典輪廓，但保留了下方的長髮自然垂墜，使整體髮型在氣質與輕盈感之間取得完美平衡。

中分公主頭怎麼綁？簡單3步驟教學一次學會！

2025女生髮型中分公主頭搭配工具

尖尾梳

髮夾

橡皮筋

髮蠟



2025女生髮型中分公主頭編髮教學（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Step 1. 頭髮分線

首先先把頭髮分線成中分，接著取前半段兩側頭髮用夾暫時固定。

Step 2. 收緊其餘頭髮

將後半部頭髮盤成半公主頭造型，並進行繞圈打造丸子頭，並利用橡皮筋及髮夾進行固定。

Step 3. 固定瀏海

接著將兩側瀏海向後上方收，並左右纏繞固定即可。

Step 4. 利用髮蠟打造髮絲

利用髮蠟於前額位置梳出髮絲，可以達到修飾額頭的效果，最後用尖尾梳挑起後腦勺頭髮，修飾頭型即可完成。

2025夏季女生髮型與妝容靈感大全（點擊放大瀏覽）▼▼▼

妝容搭配和產品推薦（01製圖）

1. 乾淨清透無瑕底妝

想駕馭中分公主頭這類將五官完全展露的髮型，妝容的乾淨度絕對是關鍵。由於所有髮絲都盤起，臉部線條與膚況無所遁形，一個輕透無瑕的底妝能有效提升整體精緻度，建議在妝前使用保濕型妝前乳打底，讓肌膚呈現柔焦光澤，再搭配遮瑕力與服貼度兼具的粉底，打造零粉感的裸光妝效。

底妝推薦

①YSL超模光感精華水氣墊

被譽為「最遮瑕的精品水光氣墊」，YSL「超模光感精華水氣墊 雲朵皮革版」擁有獨家「奈米極細網紗」技術，結合超微米遮瑕分子，能以光感折射肌膚瑕疵、柔焦毛孔細紋，即使層層堆疊也薄透輕盈，完美遮瑕不厚重，打造輕盈無瑕、吻膚透亮的高奢美肌！

YSL「超模光感精華水氣墊 雲朵皮革版」注入60%黃金比例保養精華，富含錦葵精萃、金盞花與維他命E，層層注水、明亮保濕，搭載YSL獨家持妝水凝膜科技，一拍瞬間成膜，光澤細膩不顯毛孔、質地清透不泛油光，無論乾肌或油肌皆能全天候展現高奢水光！

YSL超模光感精華水氣墊 #限量雲朵皮革版 NTD$3,180



②Benefit嘖嘖稱齊持久零毛孔粉底液

今夏Benefit重磅推出新品「嘖嘖稱齊持久零毛孔粉底液」，歷經多年研發，臨床專研640種以上不同毛孔型態膚質及膚色，50多種配方中層層篩選，更以人類肌膚底色：Cool（冷色調）、Warm（暖色調）、Neutral（中性色調）調製這款讓人夢寐以久的完美粉底。

全系列涵蓋40色號，Benefit精選出12款最貼近台灣消費者膚色色號，從白皙肌到健康膚都能輕鬆找到命定色，實現零色差上妝體驗，不僅滿足柔焦霧感、無瑕長效、抗熱持妝三大妝感趨勢，更像為你的膚質與膚色所挑選最完美的另一半，讓你從此愛上每一次上妝時刻。

Benefit嘖嘖稱齊持久零毛孔粉底液 NTD$1,850



③DOLCE & GABBANA DG天生美膚藍莓精萃粉露

延續明星商品DG天生美膚藍莓精萃粉露的極致水潤與輕盈妝感，DOLCE & GABBANA BEAUTY全新推出升級版「DG天生美膚藍莓精萃粉露（SPF）」，完美融合保養級成分與日常所需防護力，為夏日底妝注入全方位呵護。

這款結合保養精華與彩妝科技的水潤粉露，全新升級添加SPF 20 PA+++防曬係數，有效抵禦日常紫外線侵擾，同時延續甘油葡糖苷與藍莓萃取成分，提供全天候保濕與自然透亮的健康膚質。質地輕盈透氣，可自由疊擦加強遮瑕，打造專屬於每一位女性的原生光采，全系列推出30款色選，搭配高質感「tottle（tube + bottle）透透瓶包裝，從內而外詮釋現代女性的自然之美與自信態度。

DOLCE & GABBANA DG天生美膚藍莓精萃粉露 NTD$1,850



2. 打亮、修容打造五官立體度

除了乾淨無瑕的底妝，若想在髮絲全數盤起的造型中展現更立體的五官輪廓，「打亮與修容」絕對是不能忽略的步驟。修容建議從顴骨下方、鼻翼兩側及髮際線輕輕暈染，利用陰影創造自然陰影感，讓臉型更有線條感、不顯平淡。

打亮則可以點在鼻梁、眉骨、顴骨上緣與人中位置，打造光澤立體感，在光線下呈現自然反射。尤其是在光源強烈的拍照場景或戶外活動時，更能放大五官存在感，整體妝容也會更加精緻、耐看。簡單幾筆，就能讓妳的中分盤髮造型，從氣質滿分進階到鏡頭焦點！

打亮推薦

①NARS裸光幻閃亮采餅

NARS全新「裸光幻閃亮采餅」打造前所未有的肌膚透光感，不只是強調臉部輪廓高點，更能精準補光、融合原底妝的光澤，畫出近乎自然、原生的絕美聚光肌，開啟你的光感主場，讓肌膚360度零死角又閃又亮！

NARS裸光幻閃亮采餅 NTD$1,500



②heme霧面打亮餅

想要提升臉部平整度，不可缺少霧面提亮產品，為滿足更多膚色需求，heme「霧面打亮餅」推出新色！除原有的裸膚色「00 Cotton Nude」，新增柔粉色調「10 Sorbet Ivory」及蜜桃橙色「20 Peach Beige」，是膚色介於偏白肌及自然肌的理想提亮選擇。

全霧面質地，可修飾淚溝、法令紋等肌膚紋理和凹陷處，使面部更加平滑勻亮，打造無瑕的乾淨底妝，亦可用於暈染邊界、定妝，整理妝面使後續彩妝發揮最大作用，粉質細膩柔滑，與肌膚自然融合，可依需求疊加，不易結塊、卡粉。內附圓鏡，方便外出補妝使用。

heme霧面打亮餅 NTD$200



3. 腮紅增添好氣色

由於中分公主頭會將頭髮全部盤起，臉部線條與氣色就成了整體造型的關鍵。除了打好乾淨透亮的底妝之外，腮紅更是營造好氣色的秘密武器。近年大熱的冷色系「膨脹色腮紅」，輕輕點在蘋果肌上，不僅立刻提亮氣色，還能達到顯年輕的減齡效果。接下來就推薦3款人氣腮紅，趕緊選一款搭配你的夏日髮型試試看吧！

腮紅推薦

①Muzigae Mansion千金腮紅

Muzigae Mansion的「千金腮紅」除了妝效令人驚艷，背後的技術實力同樣不容小覷。它以高達55%高濃度養膚精華作為配方基底，搭配透亮的水彩質地與微米級光澤粒子，在完成精緻妝感的同時，也讓膚質同步升級。

上妝時光澤液體腮紅露不僅滑順好推、不黏不膩，即便層層疊擦，依然能保有自然通透的光感，完全避免傳統液態腮紅常見的結塊與厚重問題。乾肌、敏感肌亦能輕鬆駕馭，真正做到「上妝即保養」。

Muzigae Mansion千金腮紅 NTD$520



②DIOR超完美微醺腮紅露

以乳霜轉粉體的創新科技，結合空氣感慕斯質地，輕盈貼膚不黏膩，締造極致舒適的上妝體驗；絲絨般的柔霧妝效，能輕鬆暈染，瞬間綻放自然的微醺紅潤感。刷頭設計便於控制用量，無論以手指或刷具上妝，皆可快速推開、均勻服貼，打造毫不費力的天生好氣色。

7款訂製色選：提供冷暖色調，滿足不同膚色需求，包含優雅百搭的玫瑰粉「#01 玫瑰甜茶」、人人可駕馭的柔美奶杏色「#02 晨露牡丹」、減齡俏皮的珊瑚橘「#03 夕陽珊瑚」、襯膚色的甜美蜜桃粉「#04蜜杏雛菊」等多款百搭色選，可單擦也可隨心暈染疊擦，創造自然立體輪廓，輕鬆打造如原生肌膚般的好氣色。

DIOR超完美微醺腮紅露 NTD$1,750



無論你是追求清爽感、氣質氛圍，還是想展現與眾不同的夏日造型，中分公主頭都絕對是不容錯過的選擇。從韓星們的時尚演繹到簡單上手的編髮技巧，這款造型不僅百搭實用，更能輕鬆提升整體造型質感。趁著2025夏季熱潮，不妨動手試試，讓你在日常中也能擁有女明星般的亮眼風采！

同場加映：夏季頭髮易黏笠？日本女生都在剪4款短髮 瞬間顯臉細又清爽減齡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】