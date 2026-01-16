小紅書爆紅瘦肚子神招　1動作減掉肚腩練出背部線條　趴著就能做

想瘦肚子卻總是失敗嗎？別擔心！小紅書博主「歐陽老師談康養」最近分享了一個號稱「瘦肚子最快的動作」。



只需要每天花幾分鐘、做100下，不只能瘦小腹，連手臂、背部線條也一起雕塑！貼文短短幾天就突破14萬收藏，許多網友跟練後直呼「真的有感！」

1個動作最快「瘦肚子」，每天幾分鐘能瘦小腹、鍛煉手臂、背部線條（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1個動作瘦肚子+鍛煉線條（luiz rogerio@unsplash；01製圖）

動作教學：兩個瑜伽姿勢循環做

這個運動主要結合兩個動作，連續進行算1下，重複100下。過程中會同時啟動核心、伸展背部，還能燃燒腰腹脂肪。

「瘦肚子」動作教學動圖（欧阳老师谈康养@小紅書）

Step1：嬰兒式（放鬆與拉伸）

①鋪好瑜伽墊，先跪坐在墊子上

②雙膝微微分開，上半身慢慢往前趴，直到額頭貼地

③雙手向前伸展，手臂自然貼地，保持深呼吸



嬰兒式有助於放鬆腰椎、伸展背部肌群，同時打開髖部與大腿內側，讓接下來的動作更順暢。

Step2：蛇王式（伸展與收緊核心）

①從嬰兒式慢慢抬起臀部，雙手用力支撐身體

②將胸口向前推，讓腹部自然向下貼近地面，同時感受背部的延展

③膝蓋保持跪地，雙腳勾起；大腿微騰空，進一步強化核心

④頭部微微後仰，保持深呼吸並感受背部與腰椎伸展



這兩個動作連續完成為1下，建議每天做100下。

效果與注意事項

這個動作不只是瘦小腹，還能多部位雕塑：

燃燒腰腹脂肪，收緊小肚子

啟動核心肌群，改善駝背與腰線

強化背部肌肉，幫助肩頸放鬆

緊實手臂線條，塑造上半身曲線



不過，對於初學者來說，一開始可能會感到手腕或膝蓋壓力較大。博主建議，如果膝蓋容易疼痛，可以在膝蓋下方墊一層毛巾或加厚瑜伽墊，減少不適感。

編輯小提醒

①建議每天固定時間練習，搭配深呼吸效果更佳

②第一次嘗試者可從50下開始，循序漸進

③若本身有腰椎或肩頸傷害，建議先諮詢專業醫師或物理治療師



這組「嬰兒式＋上犬式」的循環動作不需要器材，隨時隨地都能做，對核心訓練與柔軟度提升都有幫助。想瘦肚子、練出漂亮腰線的你，不妨跟著一起挑戰！

懶人瘦腿運動｜10分鐘2動作1週見效！芭蕾蹲減贅肉練出筆直大長腿

