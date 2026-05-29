減肥｜虎背顯老10歲？4動作不跑不跳輕鬆瘦背　久坐、低頭族必看

40歲之後，背影最容易透露年紀。不是胖，是筋太緊、背太僵。長時間坐著、低頭滑手機，讓肩膀往前、線條變厚。好消息是——不跑不跳也能救回氣質！



4個溫和拉筋動作，每天10分鐘，就能鬆筋、挺背、拉出輕盈線條，讓背影年輕10歲。

改善「虎背」，為什麼要走溫柔路線

到了一個年紀，身體開始發出小聲警告。以前熬夜沒事、現在脖子一轉「喀喀」兩聲；以前跑步覺得爽，現在跑一下，膝蓋在會議上先開口說「我抗議」。當年齡進入40～50歲，身體不像年輕人那麼愛衝，肌肉彈性下降、關節潤滑液少、筋膜又容易緊繃，這時候「猛拉、猛跳」反而會受傷。

與其靠汗流浹背的激烈運動，不如選擇溫和的伸展與活動關節動作。這種不跑不跳的運動，就像是給身體一場「保養型按摩」——喚醒僵硬的肌肉、鬆開背部線條，讓「虎背」慢慢退場，「優雅線條」重出江湖。

4個簡單動作不跑不跳每天10分鐘，改善久坐、低頭族「虎背」，拉出背部輕盈線條（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4動作不跑不跳拉出背部輕盈線條（avrielle ali@unsplash；01製圖）

+ 27

1. 貓牛式Cat-Cow——讓脊椎優雅地「起承轉合」

這個動作是瑜伽裏的經典暖身，像貓一樣伸懶腰、像牛一樣挺胸，超適合早上剛睡醒或久坐後做。這一招能讓僵硬的脊椎「解鎖」，中背、肩胛骨都會慢慢變柔軟。

怎麼做：

1. 四足跪地，手在肩膀下、膝蓋在臀部下

2. 吸氣時，背部凹下、抬頭挺胸（像曬太陽的牛 ）

3. 呼氣時，背部拱起、頭垂下（像被打擾睡覺的貓 ）

4. 來回 8～12 次，記得搭配呼吸節奏



2. 胸椎後仰Thoracic Extension——用毛巾當你的「背部開關」

你知道胸椎其實很容易被忽略嗎？我們整天低頭滑手機、用電腦，胸椎幾乎是被壓扁狀態。這一招就像替它「開機重啟」。注意，別太用力！這不是「後仰跳水」，而是「胸口曬太陽」。做完會有一種——背部終於呼吸的感覺 ！

怎麼做：

1. 捲一條毛巾成圓筒，放在背後靠近肩胛骨處

2. 雙手抱頭，慢慢往後仰，讓胸口「打開」

3. 停留 15～30 秒，再回來。做 2～3 次



3. 穿針式Thread-the-Needle——給背部一個「扭轉人生」

名字聽起來像繡花，其實是超舒服的旋轉伸展。能打開肩膀、放鬆背肌，還能讓你的「駝背姿勢」漸漸消失。做完會有一種「啊～原來我的背這麼久沒轉過」的暢快感。

怎麼做：

1. 四足跪地

2. 右手往上伸，再從左手下方穿過去，讓右肩和耳朵靠地

3. 保持 10～20 秒，再回正

4. 換邊重複



4. 肩胛骨擠壓（Scapular Retraction）——讓「虎背」變「挺背」

這招的關鍵是——讓肩胛骨重新找到「存在感」。當我們常駝背、滑手機，肩膀就會往前跑、背部肌肉鬆掉。這時候要用溫柔的擠壓方式「請它們回家」。長期練下來，背影真的會變輕盈，看起來「肩頸沒事、心情就好」。

怎麼做：

1. 坐著或站著都行

2. 吸氣時，肩膀向後、肩胛骨往中間擠

3. 想像兩片肩胛骨中間夾著一片吐司

4. 保持 10～20 秒，放鬆，再重複。溫柔就是力量



不跑不跳，不代表沒效果。這些動作就像每天幫身體把累積的僵硬清掉，讓你的線條慢慢回來。每天花 10 分鐘，背會挺、腰會細、整個人都會精神起來。

同場加映：無須跑跳瘦身運動！日本女生用4動作 1個月剷除腰、手、背部肥肉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

延伸閱讀：

唐綺陽金鐘紅毯秀美腿！狂瘦26kg就靠「1物」取代炸雞，從2XL→S驚人逆襲

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】